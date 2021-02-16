В Ельском районе обрушилась крыша коровника

Источник материала: Tut.by

В Ельском районе в деревне Новое Высокое обвалилась крыша коровника, сообщили в МЧС.

Все произошло утром 15 февраля. Работники хозяйства еще до приезда спасателей эвакуировали 60 коров.

Пострадавших нет.

Напомним, вечером 12 февраля в Бобовичах также рухнула крыша коровника. Происшествие произошло на территории молочно-товарной фермы филиала Гомельской птицефабрики — обрушилось 180 квадратных метров железобетонных плит кровли.