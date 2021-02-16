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В Ельском районе обрушилась крыша коровника
16.02.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ельском районе в деревне Новое Высокое обвалилась крыша коровника,
Все произошло утром 15 февраля. Работники хозяйства еще до приезда спасателей эвакуировали 60 коров.
Пострадавших нет.
Напомним, вечером 12 февраля в Бобовичах также
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Работники хозяйства еще до приезда спасателей эвакуировали 60 коров.
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