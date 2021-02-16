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В Ельском районе обрушилась крыша коровника

16.02.2021 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ельском районе в деревне Новое Высокое обвалилась крыша коровника, сообщили в МЧС.

Все произошло утром 15 февраля. Работники хозяйства еще до приезда спасателей эвакуировали 60 коров.

Пострадавших нет.

Напомним, вечером 12 февраля в Бобовичах также рухнула крыша коровника. Происшествие произошло на территории молочно-товарной фермы филиала Гомельской птицефабрики — обрушилось 180 квадратных метров железобетонных плит кровли.

 
 
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Работники хозяйства еще до приезда спасателей эвакуировали 60 коров.
 
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