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Следственный комитет завершил расследование дела о хулиганстве и хранении боеприпасов
16.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следственный комитет завершил расследование дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Речь - о событиях октября прошлого года в Минске на улице Уборевича. Интернет тогда облетело видео конфликта на дороге между протестующим с флагом и водителем БМВ. А на радикальных телеграм-каналах появились анкетные данные автомобилиста, а также его семьи. Мужчине сразу стали поступать угрозы убийством. И как сказано в материалах дела, трое мужчин, ныне обвиняемых, прочитав адрес места жительства водителя BMW, отправились к нему домой, так сказать, выяснять отношения. Однако ночью по пути двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться.
Материалы переданы прокурору для направления в суд
При личном обыске у одного из задержанных изъят заряженный пневматический пистолет, у второго - нож. При осмотре автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более полусотни патронов.
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Следственный комитет завершил расследование дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Речь - о событиях октября прошлого года в Минске на улице Уборевича....
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