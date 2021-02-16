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Следственный комитет завершил расследование дела о хулиганстве и хранении боеприпасов

16.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет завершил расследование дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Речь - о событиях октября прошлого года в Минске на улице Уборевича. Интернет тогда облетело видео конфликта на дороге между протестующим с флагом и водителем БМВ. А на радикальных телеграм-каналах появились анкетные данные автомобилиста, а также его семьи. Мужчине сразу стали поступать угрозы убийством. И как сказано в материалах дела, трое мужчин, ныне обвиняемых, прочитав адрес места жительства водителя BMW, отправились к нему домой, так сказать, выяснять отношения. Однако ночью по пути двоих задержал ОМОН, третьему удалось скрыться.

Материалы переданы прокурору для направления в суд

При личном обыске у одного из задержанных изъят заряженный пневматический пистолет, у второго - нож. При осмотре автомобиля обнаружены фейерверки, лазерные указки, различные листовки, символика, ручная противопехотная осколочная наступательная граната и более полусотни патронов.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет завершил расследование дела о хулиганстве и хранении боеприпасов. Речь - о событиях октября прошлого года в Минске на улице Уборевича....
 
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