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Суд рассмотрел апелляцию гражданки Швейцарии Натальи Херше за сорванную с омоновца балаклаву
16.02.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской суд 16 февраля рассмотрел апелляцию на приговор гражданки Беларуси и Швейцарии Натальи Херше. Сама она на заседании не присутствовала, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Херше просила разрешить ей участвовать в заседании (в данный момент она находится в колонии) и пройти проверку на полиграфе. Эти ходатайства отклонили, а приговор 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима оставили без изменений.
Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посетил заседание Минского городского суда, на котором сегодня рассматривалась апелляционная жалоба по делу Натальи Херше.
«К сожалению, нашу соотечественницу не освободили, но мы продолжим заботиться о ней в рамках консульской защиты», —
История Натальи Херше
Напомним, 51-летнюю Наталью Херше осудили по ч.2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) УК Беларуси. Ей дали
Белоруска вместе с несовершеннолетней дочерью более 12 лет проживает в Швейцарии и приезжала на родину примерно раз в год. Сам инцидент произошел 19 сентября в Минске, когда в районе улицы Якуба Коласа двигались участницы женского протестного марша. Одной из задержанных стала и Херше, причем через два дня она должна была вернуться обратно в Швейцарию. Обвинение
Милиционер
Наталье Херше назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить моральную компенсацию милиционеру в размере тысячи рублей — он обещал перечислить деньги РНПЦ детской онкологии. БЧБ-флаг, который изъяли у Натальи, по решению суда должны были уничтожить.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прокомментировал приговор Наталье Херше — он считает, что ее преступление не сообразно вынесенному наказанию.
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Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посетил заседание Минского городского суда, на котором сегодня рассматривалась апелляционная жалоба по делу Натальи...
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