Суд рассмотрел апелляцию гражданки Швейцарии Натальи Херше за сорванную с омоновца балаклаву

Источник материала: Tut.by

Минский городской суд 16 февраля рассмотрел апелляцию на приговор гражданки Беларуси и Швейцарии Натальи Херше. Сама она на заседании не присутствовала, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».



Фото: TUT.BY

Херше просила разрешить ей участвовать в заседании (в данный момент она находится в колонии) и пройти проверку на полиграфе. Эти ходатайства отклонили, а приговор 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима оставили без изменений.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт посетил заседание Минского городского суда, на котором сегодня рассматривалась апелляционная жалоба по делу Натальи Херше.

«К сожалению, нашу соотечественницу не освободили, но мы продолжим заботиться о ней в рамках консульской защиты», — написал он в Twitter.

История Натальи Херше

Напомним, 51-летнюю Наталью Херше осудили по ч.2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) УК Беларуси. Ей дали

Белоруска вместе с несовершеннолетней дочерью более 12 лет проживает в Швейцарии и приезжала на родину примерно раз в год. Сам инцидент произошел 19 сентября в Минске, когда в районе улицы Якуба Коласа двигались участницы женского протестного марша. Одной из задержанных стала и Херше, причем через два дня она должна была вернуться обратно в Швейцарию. Обвинение утверждало , что женщина сопротивлялась правоохранителям, упиралась и вырывалась, а в какой-то момент сорвала с одного из сотрудников в форме без опознавательных знаков балаклаву, при этом оставив ему на лице ссадину.

Милиционер рассказал , что на видео задержания Херше его опознали и стали угрожать ему самому и его семье. Из-за мер секретности для обеспечения безопасности потерпевшего фото его травмы, которые сделал судмедэксперт, не были приобщены к делу. Видеозапись инцидента с милицейской камеры якобы не сохранилась, хотя адвокат настаивала, что делала соответствующий запрос о ее предоставлении с соблюдением необходимых сроков.

Наталье Херше назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить моральную компенсацию милиционеру в размере тысячи рублей — он обещал перечислить деньги РНПЦ детской онкологии. БЧБ-флаг, который изъяли у Натальи, по решению суда должны были уничтожить.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прокомментировал приговор Наталье Херше — он считает, что ее преступление не сообразно вынесенному наказанию.