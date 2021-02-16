В Минске продолжается суд над журналистками «Белсата». На заседание пустили только госТВ

Источник материала: Tut.by

16 февраля в суде Фрунзенского района Минска продолжают рассматривать дело Катерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой — журналисток «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен», за что позже их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.



9 февраля 2021 года. Первое заседание по делу журналисток «Белсата». Фото: TUT.BY

Уже больше трех месяцев Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (творческий псевдоним — Катерина Андреева) находятся в СИЗО. Правозащитники признали их политическими заключенными.

Катерине и Дарье предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Санкции по этой статье — от штрафа до трех лет лишения свободы.

Первое заседание по делу прошло 9 февраля, после чего в процессе был объявлен недельный перерыв. На нем выступили свидетели, а также дали свои показания обвиняемые.

На второе заседание никого из журналистов — кроме ОНТ и СТВ - не пустили. Процесс, кстати, открытый.

Что было на первом заседании?

Как следует из обвинения, 15 ноября в неустановленное время «из корыстных побуждений» и «по предварительному сговору» они организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок. А именно озвучивали в прямом эфире информацию, в том числе «из деструктивных аккаунтов в социальных сетях», «давали положительную оценку» происходящим событиям и осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».

Преступление, сказано в обвинении, они совершали с помощью телефонов, видеокамер, штатива и жилетов с надписью «Пресса».

По версии следствия, стрим «Белсата» привел к остановке 19 маршрутов общественного транспорта — 13 автобусных, 4 троллейбусных и 4 трамвайных. Ущерб от этого «Минсктранс» оценил в 11 562 рубля 14 копеек. Журналистки перевели эту сумму на счет предприятия.

На процессе в качестве свидетелей выступили хозяева квартиры, из которой журналистки вели прямой эфир, и их гостья, муж Катерины Бахваловой, таксист, который подвозил ее на Сморговский тракт, житель дома на Сморговском тракте и представитель «Минсктранса».

Ни один из свидетелей не заявил, что события, происходившие 15 ноября 2020 года на «Площади перемен», напрямую связаны со стримом «Белсата».

Дмитрий Мороз, хозяин квартиры, откуда журналистки вели стрим, уточнил, что обвиняемые не совершали никаких противоправных действия, иначе он «попросил бы их выйти из квартиры».

Игорь Ильяш, муж журналистки Бахваловой, настаивал, что его жена выполняла обычную журналистскую работу: «освещала события, которые должны были происходить на так называемой „Площади перемен“, вести живой репортаж».

Представитель «Минсктранса» Роман Пранович рассказал на суде, что 15 ноября в районе «Площади перемен» было остановлено 19 маршрутов общественного транспорта. Но ни какой из них остановился первым, ни кто именно перекрыл дорогу, он пояснить не смог.

Дарья Чульцова отказалась давать показания, поэтому на процессе зачитали письменные материалы дела.

— Никого не призывала, не организовывала, к действиям не склоняла. В материалах дела нет доказательств противоправных действий, нет объяснений, что такое деструктивные Telegram-каналы, кто определил их деструктивность и как они называются. Никаких лозунгов не выкрикивала, на проезжую часть не выходила. <…> Мое согласие компенсировать ущерб «Минсктрансу» не есть признание моей вины. Оплата компенсации подтверждает то, что я приличный человек, и дает мне возможность сделать это на благо предприятия с целью повышения качества предоставляемых услуг.

Катерина Бахвалов считает свое дело «политически мотивированным».

— Я абсолютно невиновна в преступлении, которое мне инкриминируют, — с этих слов Катерина начала давать показания. — Считаю его актом мести спецслужб за выполнение моей профессиональной деятельности.

Катерина Бахвалова утверждает, что она не руководила людьми во время стрима. Одной из причин она назвала то, что на «Площади перемен» не было мобильного интернета, соответственно, те, кто там находился, не могли смотреть прямой эфир «Белсата».