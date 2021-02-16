В Солигорске за вымогательство задержали девятиклассника. В декабре его судили за это же

Источник материала: Tut.by

Девятиклассник вымогал деньги у своего сверстника. В декабре прошлого года ему уже дали три года за аналогичное преступление, но с отсрочкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Милиция задержала 14-летнего жителя Солигорска, который требовал у знакомого сверстника деньги под угрозой насилия. Запугивания в телефонных разговорах и виртуальной переписке начались в августе прошлого года и продолжались вплоть до февраля. Суммы варьировались от 3 до 60 рублей.

«После задержания школьник не смог объяснить, зачем он вымогал деньги, сказав лишь, что „за дело“. При этом никаких долгов у потерпевшего перед ним не было», — сообщили в милиции.

В отношении подростка возбудили уголовное дело за вымогательство. В декабре прошлого года за аналогичное преступление его приговорили к трем годам лишения свободы, правда, с отсрочкой исполнения на такой же срок.

В милиции также отметили, что подросток не раз привлекался к административной ответственности — избивал школьников, распивал спиртное, носил с собой нож, «а в августе во время массовых беспорядков повредил автомобиль замначальника РОВД, бросив петарду». Там также подчеркнули, что девятиклассник воспитывается в неполной многодетной семье, является активным участником группировки футбольных фанатов ФК «Шахтер» и «участвует в зарницах».