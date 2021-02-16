Стучатся к родителям, изымают технику и записи. К кому сегодня на Гомельщине пришли с обыском силовики

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром по всей стране проходят обыски у журналистов, активистов и членов общественных объединений. Рассказываем, что известно о том, к кому силовики сегодня пришли на Гомельщине.



Фото: «Гомельская вясна»

В Гомеле с самого утра пришли в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Забрали компьютер, все имеющиеся в доме телефоны, фото- и видеотехнику.

Обыск прошел и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица.

Также силовики приходили в квартиру отца журналиста Евгения Меркиса, где он не живет. Оттуда забрали компьютеры и телефоны родственников Евгения.

Пришли и к пресс-секретарю Дома прав человека им. Бориса Звозскова, гомельчанке Евгении Паращенко. Она с маленьким ребенком была в тот момент у родителей. Там и провели обыск.

Также на своей странице в Фейсбук об обыске написал гомельский активист Валерий Слепухин: «Обыск идет в рамках уголовного дела. В адрес кого или чего — не известно. Постановление лишь показали перепуганной матери, при этом грозились выломать дверь».

Также утром был обыск у лидера общественно -политического центра «Полесская, 52» Владимира Кацоры. А также у руководителя филиала «Весны» в Мозыре Владимира Телепуна, и в Светлогорске — у Елены Маслюковой.

Обыск прошел у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака в Речице. Изъяли старые телефон винчестер.

В семь утра в Гомеле пришли к учительнице и активистке Надежде Лащенко-Казаковой.

Также с утра под дверью квартиры другой активистки Светланы Король дежурят несколько сотрудников милиции. В квартире никого нет.

Прошел обыск у гомельского волонтера Ильи Миронова — у него изъяли все оборудование и телефоны.

Бумаги и блокноты конфисковали также у независимого журналиста и правозащитника «Весны» из Речицы Андрея Медведева

Лидер РЭП Геннадий Федынич и председатель профсоюза Василий Завадский не отвечают на телефонные звонки.