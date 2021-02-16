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Стучатся к родителям, изымают технику и записи. К кому сегодня на Гомельщине пришли с обыском силовики
16.02.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром по всей стране
В Гомеле с самого утра пришли в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Забрали компьютер, все имеющиеся в доме телефоны, фото- и видеотехнику.
Обыск прошел и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица.
Также силовики приходили в квартиру отца журналиста Евгения Меркиса, где он не живет. Оттуда забрали компьютеры и телефоны родственников Евгения.
Пришли и к пресс-секретарю Дома прав человека им. Бориса Звозскова, гомельчанке Евгении Паращенко. Она с маленьким ребенком была в тот момент у родителей. Там и провели обыск.
Также на своей странице в Фейсбук об обыске
Также утром был обыск у лидера общественно -политического центра «Полесская, 52» Владимира Кацоры. А также у руководителя филиала «Весны» в Мозыре Владимира Телепуна, и в Светлогорске — у Елены Маслюковой.
Обыск прошел у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака в Речице. Изъяли старые телефон винчестер.
В семь утра в Гомеле пришли к учительнице и активистке Надежде Лащенко-Казаковой.
Также с утра под дверью квартиры другой активистки Светланы Король дежурят несколько сотрудников милиции. В квартире никого нет.
Прошел обыск у гомельского волонтера Ильи Миронова — у него изъяли все оборудование и телефоны.
Бумаги и блокноты конфисковали также у независимого журналиста и правозащитника «Весны» из Речицы Андрея Медведева
Лидер РЭП Геннадий Федынич и председатель профсоюза Василий Завадский не отвечают на телефонные звонки.
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Стучатся к родителям, изымают технику и записи. К кому сегодня на Гомельщине пришли с обыском силовики
Сегодня утром по всей стране проходят обыски у журналистов, активистов и членов общественных объединений.
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