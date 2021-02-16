В Могилеве после обыска задержаны правозащитники Борис Бухель и Алексей Колчин

Источник материала: Tut.by

Могилевские правозащитники Борис Бухель и Алексей Колчин, к которым сегодня с утра пришли сотрудники милиции с обыском, задержаны, сообщают правозащитники.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алексея Колчина отвезли в офис могилевского отделения лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» с целью провести там обыск.

Бориса Бухеля после окончания обыска забрали сотрудники ГУБОПиК.

Обыски у правозащитников по всей стране сегодня проводятся в рамках уголовного дела о «финансировании протестной деятельности». Вероятнее всего, под этим подразумевается помощь в оплате штрафов осужденным протестующим, что никак не запрещено законом.