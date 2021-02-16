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В Могилеве после обыска задержаны правозащитники Борис Бухель и Алексей Колчин
16.02.2021 14:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевские правозащитники Борис Бухель и Алексей Колчин, к которым сегодня с утра пришли сотрудники милиции с обыском, задержаны, сообщают правозащитники.
Алексея Колчина отвезли в офис могилевского отделения лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» с целью провести там обыск.
Бориса Бухеля после окончания обыска забрали сотрудники ГУБОПиК.
Обыски у правозащитников по всей стране сегодня проводятся в рамках уголовного дела о «финансировании протестной деятельности». Вероятнее всего, под этим подразумевается помощь в оплате штрафов осужденным протестующим, что никак не запрещено законом.
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Обыски у правозащитников по всей стране сегодня проводятся в рамках уголовного дела о «финансировании протестной деятельности».
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