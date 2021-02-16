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Задержаны более 30 человек. В Беларуси «взяли» группу наркосбытчиков, там могилевчане и гомельчане
16.02.2021 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине вышли на крупную организованную группу распространителей наркотиков — задержано более 30-ти человек,
На распространителей оперативники вышли в декабре прошлого года после задержания 19-летнего гомельчанина, у которого дома и в тайниках изъяли амфетамин и альфа-PVP.
Позже были задержаны более 30 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.
У членов группы обнаружили более 2,5 кг альфа-PVP, 0,7 кг мефедрона, 0,5 кг амфетамина, 200 г гашиша и 180 г экстази. Это — почти 14 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке — около 230 тысяч долларов.
Большинство задержанных — жители Гомельщины, еще несколько человек из Могилевской области. Возраст — от 16 до 40 лет. Все работали на один интернет-магазин.
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У членов группы обнаружили почти 14 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около 230 тысяч долларов.
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