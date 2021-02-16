Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 февраля. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) просит своих членов временно не перечислять взносы на счет организации.

"В связи с тем что во время обыска в офисе общественного объединения "БАЖ" были забраны печать и документы, просим вас пока не оплачивать взносы на счет организации, поскольку велика вероятность того, что счет будет заблокирован", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ассоциации.

Утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников.

Во время обыска в офисе БАЖ изъяты техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала "Абажур". Офис опечатан. Присутствовавший при обыске председатель БАЖ Андрей Бастунец не задержан. Не задержаны также его заместители Борис Горецкий и Олег Агеев, к которым домой тоже приходили силовики.

Силовики приходили домой к правозащитникам, журналистам и активистам в Минске, Гомеле, Речице, Могилеве, Витебске, Светлогорске.

Обыски в БАЖ, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет. "В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ соответственно) опубликовали на своих сайтах заявления, в которых выступили в защиту представителей медиа и потребовали от властей Беларуси прекратить их преследование.

"Это еще одна вопиющая атака на свободу прессы, и мы категорически осуждаем атаки на наших коллег из БАЖ, других журналистов и правозащитников, — сказал президент IFJ Юнес Муджахид. — Мы требуем, чтобы власти Лукашенко раз и навсегда прекратили преследование прессы. Мы также призываем международные организации принять жесткие меры для поддержки свободы прессы в Беларуси".

"В течение нескольких недель мы обличаем усиление репрессий в отношении демократических сил в Беларуси. После административного и уголовного преследования журналистов белорусская диктатура теперь осуществляет атаку на представительную журналистскую организацию. Международному сообществу пора наконец принять меры, чтобы положить конец злоупотреблениям нелегитимного президента Лукашенко", — отметил президент EFJ Могенс Блихер-Бьеррегард.

IFJ и EFJ призвали ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз "принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила о неприемлемости притеснение журналистов и правозащитников в Беларуси. "Притеснение в Беларуси через обыски, аресты и уголовное преследование журналистов и правозащитников, включая партнеров Совета Европы и ООН, неприемлемо. Свобода выражения мнений, ассоциаций и собраний должна быть обеспечена в соответствии с международными стандартами в сфере прав человека", — написала она в "Твиттере".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БАЖ просит своих членов временно не перечислять взносы на счет организации Минск, 16 февраля. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) просит своих членов временно не перечислять взносы на счет организации. "В связи с тем что во время...

Захар Щербаков, БелаПАН.