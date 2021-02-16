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В Новополоцке парень на улице ударил кулаком в лицо 13-летнего школьника

16.02.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке пьяный парень ударил на улице кулаком в лицо 13-летнего школьника. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает милиция региона.

В милицию обратилась мама школьника. Она рассказала, что около одного из городских торговых центров неизвестный мужчина ударил кулаком в лицо ее 13-летнего сына.

Выяснилось, что на подростка напал 20-летний житель Полоцка. Молодой человек отдыхал в игровом клубе, пил там, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим.

Парень падал, на ноги его ставили прохожие. Причем люди помогали ему не только встать, но и дойти до безопасного места. По дороге пьяный мужчина встретил подростка — и внезапно его ударил. Потом сел в такси и уехал.

Через несколько часов его задержали — на работе, в другом игровом клубе.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Подобный случай произошел в Полоцке в марте прошлого года: 56-летний мужчина ударил 14-летнего школьника, когда тот переходил улицу по переходу. Мальчик упал, а обидчик спокойно отправился дальше. Никто из очевидцев подростку не помог. Через некоторое время в милицию позвонила его мама.

 
 
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Молодой человек отдыхал в игровом клубе, пил там, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим.
 
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