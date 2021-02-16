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В Новополоцке парень на улице ударил кулаком в лицо 13-летнего школьника
16.02.2021 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке пьяный парень ударил на улице кулаком в лицо 13-летнего школьника. Возбуждено уголовное дело за хулиганство,
В милицию обратилась мама школьника. Она рассказала, что около одного из городских торговых центров неизвестный мужчина ударил кулаком в лицо ее 13-летнего сына.
Выяснилось, что на подростка напал 20-летний житель Полоцка. Молодой человек отдыхал в игровом клубе, пил там, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим.
Парень падал, на ноги его ставили прохожие. Причем люди помогали ему не только встать, но и дойти до безопасного места. По дороге пьяный мужчина встретил подростка — и внезапно его ударил. Потом сел в такси и уехал.
Через несколько часов его задержали — на работе, в другом игровом клубе.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Молодой человек отдыхал в игровом клубе, пил там, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим.
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