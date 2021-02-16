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Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта в России
16.02.2021 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Высаживать из транспорта детей без проездных билетов официально запретили в России, соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Государственная дума.
"Мы считаем, что оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это угрожает его жизни и здоровью", – сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Действие документа распространяется на детей младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.
В частности, изменения коснулись Устава автомобильного транспорта и городского наземного электротранспорта. Он регулирует перевозки пассажиров автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми автомобилями.
Примечательно, что ограничения не распространяются на те случаи, когда ребенок оказывается без билета вместе с родителями. В такой ситуации при отказе от оплаты поездки они вместе должны будут покинуть транспорт на ближайшем остановочном пункте.
Ранее российские СМИ сообщали о нескольких случаях, когда детей без проездных билетов выгоняли из автобусов, и они вынужденно шли пешком не один километр.
Подобный инцидент случился в Кировской области 21 января, когда кондуктор в сильный мороз высадила школьника-"зайца" посреди дороги. Ребенок в итоге смог сесть в другой автобус, где за него заплатила пассажирка. А местная прокуратура инициировала проверку по данному факту.
К слову, в некоторых регионах России уже утвердили положения, которые вводят запрет на высадку малолетних безбилетников.
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Депутаты Госдумы считают, что оставлять ребенка одного на дороге недопустимо, даже если он по каким-то причинам не оплатил проезд.
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