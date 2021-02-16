ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Детей-безбилетников запретили высаживать из транспорта в России

16.02.2021 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Высаживать из транспорта детей без проездных билетов официально запретили в России, соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Государственная дума.

"Мы считаем, что оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это угрожает его жизни и здоровью", – сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

© Sputnik
Разница поколений: современные школьники — другие?

Действие документа распространяется на детей младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

В частности, изменения коснулись Устава автомобильного транспорта и городского наземного электротранспорта. Он регулирует перевозки пассажиров автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми автомобилями.

Примечательно, что ограничения не распространяются на те случаи, когда ребенок оказывается без билета вместе с родителями. В такой ситуации при отказе от оплаты поездки они вместе должны будут покинуть транспорт на ближайшем остановочном пункте.

Ранее российские СМИ сообщали о нескольких случаях, когда детей без проездных билетов выгоняли из автобусов, и они вынужденно шли пешком не один километр.

Подобный инцидент случился в Кировской области 21 января, когда кондуктор в сильный мороз высадила школьника-"зайца" посреди дороги. Ребенок в итоге смог сесть в другой автобус, где за него заплатила пассажирка. А местная прокуратура инициировала проверку по данному факту.

К слову, в некоторых регионах России уже утвердили положения, которые вводят запрет на высадку малолетних безбилетников.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Госдумы считают, что оставлять ребенка одного на дороге недопустимо, даже если он по каким-то причинам не оплатил проезд.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новополоцке парень на улице ударил кулаком в лицо 13-летнего школьника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by