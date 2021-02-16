В Солигорске задержали 20-летнего парня за сексуальное насилие. Он напал на 10-летнюю девочку с ножом

Источник материала: Tut.by

В воскресенье вечером 14 февраля в подъезде многоэтажного дома в Солигорске 20-летний житель соседнего района, угрожая ножом десятилетней девочке, совершил действия сексуального характера, попадающие в категорию «иные». Об этом сообщает издание «Электронный Солигорск» .

Мужчина угрожал расправой в случае, если она расскажет об этом родителям или кому-нибудь еще. Когда девочка в слезах вернулась домой и рассказала все родителям, они тут же обратились в милицию.

В Солигорском РОВД рассказали, что подозреваемый пытался скрыться, на его поимку задействовали все службы. Приметы подозреваемого были скудными, но военнослужащим 4-й отдельной патрульной роты в/ч 3310 удалось задержать его на вокзале, который собирался покинуть город. До его отъезда оставались считанные минуты.

Задержанный мужчина признался в содеянном.

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 Уголовного кодекса Беларуси (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней).

По этой статье мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.