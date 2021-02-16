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Прогноз погоды на 17 февраля
16.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять прохождение малоактивных фронтальных разделов на фоне области повышенного атмосферного давления. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будет определять прохождение малоактивных фронтальных разделов на фоне области повышенного атмосферного давления. На отдельных...
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