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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Настоящую волшебницу выбрали в финале детского городского конкурса "Маленькая фея" За титул лучшей на сцене Минского дворца детей и молодежи соревновались шесть юных минчанок в возрасте 8-9 лет. Каждая из них представляла свой район столицы....

За титул лучшей на сцене Минского дворца детей и молодежи соревновались шесть юных минчанок в возрасте 8-9 лет. Каждая из них представляла свой район столицы. Девочки рассказывали про себя и демонстрировали свои таланты: вокальные, хореографические, а также исполняли гимнастические номера.Победительница - представительница Московского района - получила сладкие подарки и приглашения на экскурсии в Музей кота и Минский зоопарк. А приз зрительских симпатий - у представительницы Ленинского района столицы.