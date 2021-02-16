|
Настоящую волшебницу выбрали в финале детского городского конкурса "Маленькая фея"
16.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа титул лучшей на сцене Минского дворца детей и молодежи соревновались шесть юных минчанок в возрасте 8-9 лет. Каждая из них представляла свой район столицы. Девочки рассказывали про себя и демонстрировали свои таланты: вокальные, хореографические, а также исполняли гимнастические номера.
Победительница - представительница Московского района - получила сладкие подарки и приглашения на экскурсии в Музей кота и Минский зоопарк. А приз зрительских симпатий - у представительницы Ленинского района столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За титул лучшей на сцене Минского дворца детей и молодежи соревновались шесть юных минчанок в возрасте 8-9 лет. Каждая из них представляла свой район столицы....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)