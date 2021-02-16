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Прямые телефонные линии пройдут 20 февраля
16.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБыть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы. Прямые телефонные линии пройдут и в эту субботу, 20 февраля.
В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
А на вопросы жителей Центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы. Прямые телефонные линии пройдут и в эту субботу, 20 февраля. В...
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