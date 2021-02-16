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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямые телефонные линии пройдут 20 февраля Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы. Прямые телефонные линии пройдут и в эту субботу, 20 февраля. В...

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы. Прямые телефонные линии пройдут и в эту субботу, 20 февраля.В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.А на вопросы жителей Центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.