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ГАИ Минской области проводит акцию "Пешеход"

16.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи со сложными условиями погоды - снежными заносами и гололедицей - в Минской области усилен контроль на дорогах. Во время профилактической акции "Пешеход" сотрудники ГАИ пристально следят за соблюдением правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. Согласно статистике, основные причины ДТП с участием пешеходов - отсутствие светоотражающих элементов, а также переход проезжей части в неразрешенном месте.

Напомним, с начала года на территории Минской области зарегистрировано около 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 8 человек погибли, 14 - получили травмы. Усиленный контроль на дорогах будет действовать всю рабочую неделю.

 
 
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В связи со сложными условиями погоды - снежными заносами и гололедицей - в Минской области усилен контроль на дорогах. Во время профилактической акции "Пешеход"...
 
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