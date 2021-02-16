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Актив Минска наградили в городской Ратуше
16.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа самоотверженную работу и личный вклад в развитие столицы. Письма благодарности Президента Беларуси вручили представителям разных сфер деятельности на торжественной церемонии в городской Ратуше. Высокой награды удостоены 110 минчан. Среди них - работники рабочих коллективов, учреждений здравоохранения, образования, столичных предприятий и организаций - те, кто обеспечивают эффективное развитие разных сфер Минска.
К поздравлениям присоединились заслуженные артисты Беларуси, танцевальные и музыкальные коллективы.
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За самоотверженную работу и личный вклад в развитие столицы. Письма благодарности Президента Беларуси вручили представителям разных сфер деятельности на...
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