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Кто и зачем делает из преступников героев? Рубрика "Площадка" сегодня в "Панораме"

16.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кто и зачем делает из преступников героев, как некоторые медиа обеляют лиц с криминальным прошлым, на рецидивистов надевают шкуру узников совести? Кто открывает для нас "Окно Овертона", раздвигая рамки допустимого обществом и моралью. И как остаться собой в мире, охваченном информационной войной, переходящей в реальную. Авторское мнение Людмилы Гладкой - в нашем проекте "Площадка" сегодня в "Панораме".
 
 
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Кто и зачем делает из преступников героев, как некоторые медиа обеляют лиц с криминальным прошлым, на рецидивистов надевают шкуру узников совести? Кто открывает...
 
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