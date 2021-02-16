«Стрелял в нелетальную область, но попал в затылок». В суде слушали военного, застрелившего в августе в Бресте Шутова

Источник материала: Tut.by

16 февраля в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову. Брестчанина обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в гражданке). Кордюков говорит, что все было не так, как представлено в обвинении. Мужчине грозит 25 лет лишения свободы. Застреливший Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим.



Слева в медицинском маске — военнослужащий, стрелявший в Шутова. Фото: Роман Кисляк

В суд 41-летнего Александра Кордюкова доставили под конвоем. Поддержать его на процесс пришли родные, близкие, а также члены мотосообщества.

На процессе присутствовала и дочь погибшего Геннадия Шутова Анастасия Баранчук. Она выступала в суде в качестве представителя отца. Несмотря на смерть, Геннадий Шутов все еще проходит обвиняемым по делу о сопротивлении лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка. Анастасии предлагали закрыть это уголовное дело в связи с гибелью отца — но она отказалась.

— Я хочу добиться того, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту убийства моего отца. Я буду настаивать на этом в любом случае, — объяснила в суде свое решение дочь Геннадия Шутова, подчеркнув, что считает отца невиновным.

«Военнослужащие были в гражданской одежде, вооружены штатным оружием»

Потерпевшими по уголовному делу признали двух военнослужащих сил специальных операций войсковой части 89 147 в Марьиной Горке. Один представился 29-летним капитаном Романом Гавриловым. Второй — 28-летним прапорщиком Арсением Голицыным. В суде не упоминалось, настоящие ли это фамилии или вымышленные, но такие же личные сведения фигурируют и в материалах дела (хоть они очень похожи на фамилии известных двух защитников Брестской крепости).

Оба потерпевших отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.

— 11 августа 2020 года в Республике Беларусь был установлен высокий уровень угрозы массовых беспорядков, — зачитал обвинение старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый. — В связи с чем для предупреждения и пресечения к охране общественного порядка привлекались военнослужащие вооруженных сил — в том числе капитан Гаврилов и прапорщик Голицын. Во время несения службы военнослужащие находились в гражданской одежде, были вооружены штатным оружием — 9-миллиметровыми пистолетами ПМ. В их задачи входило выявление несанкционированных скоплений людей, которые могут привести к массовым беспорядкам, установлению организаторов, координаторов и активных участников беспорядков и задержание указанных лиц.

По версии обвинения, в этот же день Шутов и Кордюков в Бресте распивали спиртные напитки, а затем пошли на улицу Московскую «для участия в несанкционированных массовых мероприятиях».

— 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые несли службу вблизи домов № 334 и 336 на улице Московской. Определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, Шутов и Кордюков предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанционированных массовых мероприятиях. В процессе этого Кордюков нанес удар специально принесенной с собой металлической трубой в голову Гаврилову. После удара Гаврилов извлек выданный ему для несения службы пистолет ПМ и произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем совместно с Голицыным направился к Шутову и Кордюкову для пресечения их противоправных действий и задержания. Продолжая свои действия, Кордюков бросил трубу в Голицына, попав тому в руку, и стал убегать. Голицын начал его преследовать. В процессе этого произвел два выстрела из пистолета ПМ, однако Кордюков скрылся в толпе. В это же время Шутов, оказывая, с применением насилия сопротивление Говрилову, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка, схватил последнего за ногу и попытался повалить на землю. С учетом ухудшения самочувствия после удара трубой по голове, реальной опасности жизни и здоровью, а также угрозы насильственного завладения вверенного ему огнестрельным оружием и боеприпасами, Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить ему в правое плечо. В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствии чего пуля попала ему в затылок, — зачитал гособвинитель.



В первом ряду потерпевшие Голицын и Гаврилов, а также родственники обвиняемого Кордюкова. Фото: Роман Кисляк

«Я понимал, что мне нужно убежать, чтобы остаться в живых»

Александр Кордюков до задержания жил в Бресте с женой и 10-летним ребенком. Последние несколько лет официально нигде не работал. В прошлом году собирался открывать ИП в сфере автотехники. 16 лет назад его судили за хулиганство. Тогда суд признал его виновным и назначил 200 часов общественных работ. Наказание Александр отбыл.

Сейчас ему предъявили обвинение в сопротивлении и покушении на убийство лица, выполняющего обязанности по охране общественного порядка. Максимальное наказание — до 25 лет лишения свободы.

Вину Александр не признал.

Свои воспоминания о событиях 11 августа он, будучи под стражей, записал, в суде сверялся с написанным.

По его версии, местом преступления стал парапет возле дома № 334 на улице Московской. Там около 22.30 Шутов с Кордюковым подошли в Гаврилову и Голицыну. Запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена на подъезде, не позволяет точно определить, как развивались события, но помогает восстановить хронологию.

Около 22.30 Шутов и Кордюков подходят к Гаврилову и Голицыну, которые стояли у парапета между лавочками. 40 секунд спустя Шутов уже лежит на тротуаре с огнестрельным ранением, а Кордюков убежал. Что произошло в этот промежуток времени обе стороны описывают по-своему.

Версию обвинения мы уже озвучили. А вот что вспоминает Александр.

Вечером 11 августа Геннадий пришел к нему в гараж. Они выпили около 350 грамм настойки на двоих и пошли в сторону ДК Профсоюзов, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда подошли к перекрестку улицы Московской и Партизанского проспекта, мужчины заметили скопление людей. Геннадий и Александр пошли на парапет к дому № 334. У обвиняемого в руке был обрезок металлической трубы, который он подобрал возле парка Воинов-Интернационалистов «для самообороны». На парапете они стояли и смотрели за протестами издали. Примерно через 40 минут Геннадий с Александром заметили рядом двух парней и подошли к ним. По словам Александра, он хотел у них поинтересоваться происходящим.

— Вместо того, чтобы нормально ответить, один из этих парней (Гаврилов. — Прим. TUT.BY) ударил или толкнул меня в корпус, от чего я упал со скамейки, — зачитал обвиняемый. — В ответ на действия Гаврилова я ему инстинктивно нанес удар трубой куда-то в область левого бедра. Точно не в голову. В голову я не бил. Далее я снова залез на лавку, Гаврилов и Голицын развернулись к нам с Шутовым лицом и, немного отступив назад, достали пистолеты. (…) Кто-то из них крикнул: «Лицом вниз, уроды, завалю». С их стороны раздался выстрел. Боковым зрением я заметил, что Геннадий, находясь левее от меня, начинает опускаться на колени, держа руки за головой. По-моему, в тот момент он был расположен спиной к Гаврилову и лицом к улице Московской. Голицын в это время направил на меня пистолет, целясь мне в голову. Испугавшись за свою жизнь, я начал убегать, бросив на землю трубу, чтобы она не мешала мне бежать. В этот момент со стороны Голицына раздался выстрел в мою сторону. Я увидел вспышку от выстрела и услышал характерный звук. Голицын начал преследовать меня, что-то кричать. Когда я убегал, я слышал звук двух выстрелов. Из материалов дела получается, что один выстрел был сделан Гавриловым в Шутова, а второй — Голицыным вверх, от чего пуля попала в потолок балкона.

Александр Кордюков подчеркнул, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день они были одеты по гражданке, пистолеты хранили в поясных сумках.

— Они ничего не говорили, не представлялись? — уточнила судья.

— Нет, — ответил обвиняемый.

— То есть вы убегали — и полагали, что убегаете от бандитов?

— Да. Я понимал, что мне нужно убежать, чтобы остаться в живых.

Обвиняемый также сообщил, что не видел момент ранения Геннадия Шутова. Он до сих пор винит себя в том, что произошло с другом:

— Я чувствовал огромный груз вины из-за его смерти. Потому что без меня он сам вряд ли бы пошел туда и мог бы остаться в живых. Многие из моих знакомых думали так же, поэтому мне было вдвойне тяжело.

«Я начал падать и получилось, что я попал ему в затылок»

После обвиняемого в суде выступил потерпевший капитан Роман Гаврилов. Он рассказал, что их подразделение находилась в Бресте с конца июня. Сюда военные приехали из Марьиной Горки для участия в соревнованиях на полигоне «Брестский».

11 августа старший группы сказал военнослужащим, чтобы те собирались и ехали на базу брестского ОМОНа. Там с ними провели инструктаж и объяснили задачи. После этого Гаврилову и Голицыну выдали пистолеты. Потерпевшие изначально ходили по улице Советской и набережной Франциска Скорины. Позже им позвонил старший и сказал выдвигаться в район ДК Профсоюзов.

Гаврилов и Голицын добрались на троллейбусе до остановки «Технический университет» и дошли до перекрестка улицы Московской и Партизанского проспекта. Там внимание капитана привлек мужчина в желтой майке, которого в суде Гаврилов назвал Кордюковым (Кордюков на это заметил, что в тот вечер на нем была белая майка). Капитан и прапорщик зашли на парапет возле дома № 334, чтобы наблюдать за происходящим со стороны. На некоторое время Кордюков и Шутов пропали из их поля зрения. Потом прибыли сотрудники милиции. Часть демонстрантов разбежалась. Силовики также подошли к Гаврилову и Голицыну. Те показали им служебные удостоверения и милиционеры ушли.

— Мы стояли, смотрели за перекрестком, облокотившись на парапет. Там люди ходили, что-то кричали, сигналили автомобили проезжающие. В какой-то момент я за спиной услышал голос: «Ну что там, всех „выпалили“?» Не успел повернуться — и получил удар в голову. Потом мне рассказал Голицын, что удар этот наносил обвиняемый Кордюков. Далее Голицын меня оттащил, так как я сознание терял, схватил меня за руку, начал оттаскивать назад. В это время я потянулся в свою сумку поясную, начал доставать свой пистолет. Других спецсредств у нас не было. Я извлек пистолет, сказал: «Стой, стрелять буду», так как они продолжали на нас идти с Шутовым — и произвел предупредительный выстрел вверх. После чего Кордюков бросил трубу в Голицына. Шутов остался на месте. Он стоял напротив меня. Кордюков побежал. Голицын побежал за ним. И когда я попытался подойти к Шутову и его задержать, он схватил за ногу меня, пытался повалить. Так как я понял, что я с ним не смогу побороться — он был крупнее намного меня, — я решил выстрелить в нелетальную область. Но из-за того, что он начал бороться со мной, я начал падать и получилось, что попал ему в затылок. После чего он по мне съехал на землю, упал лицом вниз.

Затем Гаврилов достал перевязочный пакет и вместе с Голицыным стал оказывать Шутову первую помощь. С места происшествия брестчанина забрала скорая.

19 августа Шутов умер в минском военном госпитале.



Фото из соцсетей

Адвокат Кордюкова спросил у Гаврилова, владеет ли тот какими-либо единоборствами. Оказалось, что капитан сил специальных операций в рукопашном бое не силен.

— Вы какими-то элементарными навыками рукопашного боя владеете? - уточнил адвокат.

— Не занимался никогда, — ответил потерпевший.

— Вы являетесь капитаном, служите в силах специальных операций — и никогда не занимались?

— Нет.

— У нас даже простые милиционеры и следователи этим занимаются.

— Я не занимался. Не интересуюсь.

Судья поинтересовалась, была ли у Гаврилова возможность выстрелить в ногу Шутову или другую конечность.

— Ног я его не видел. Одну ногу видел, но, если бы я в нее стрелял, мог бы попасть в себя.

— Ну по проверке показаний на месте не сказать, что вы не видели. Он как-то полубоком был, — уточнила судья.

— Он полубоком был. Я видел его левую ногу. И получается, если бы я ему стрелял в ногу, мог бы в себя попасть.

В результате нападения у Гаврилова врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтек и ссадину в левой скуловой области, которые относятся к легким телесным повреждениям по признаку кратковременного расстройства здоровья.

Адвокат Кордюкова обратил внимание суда на то, что медикам Роман по-разному описывал обстоятельства получения травм.

На судмедэкспертизе он сообщил, что 11 августа неизвестный нанес ему удар чем-то тяжелым в область лица слева. В журнале учета пациентов и отказа от госпитализации Брестской больницы скорой медицинской помощи, куда его отвезли после того, как он потерял сознание в Следственном комитете, указано со слов пациента, что он был избит неизвестными около магазина «Корона». В медицинской карте пациента военного клинического госпиталя указано, что 12 августа Роман получил удар кулаком в левую скуловую область.

Гаврилов в суде объяснил, что не хотел сообщать медикам истинные обстоятельства получения травмы, чтобы избежать утечки информации.

Рассмотрение уголовного дела продолжится 17 февраля допросом свидетелей.