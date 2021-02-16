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Посольство Германии передало аппараты ИВЛ и анализаторы белорусским клиникам

16.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Германия оказала Беларуси помощь в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает посольство ФРГ в Минске.

В дар передали шесть аппарaтов для искусственной вентиляции легких для клиник в
Минске, Могилеве и Витебске; aнализаторы и комплектующие к ним на сумму 200 000 евро для медицинских учреждений Минска и Полоцка. Дезинфекционные средства и оборудование для предупреждения распространения инфекции COVID-19 на общую сумму 25 000 евро были закуплены для Белорусского детского хосписа и для домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Бабиничах, Смолевичах, Мозыре и Ирдице.

Посольство Германии выражает большое уважение врачам, медицинскому персоналу и
социальным сотрудникам белорусских учреждений в их самоотверженной борьбе с
пандемией COVID-19.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Германия оказала Беларуси помощь в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает посольство ФРГ в Минске.
 
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