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Посольство Германии передало аппараты ИВЛ и анализаторы белорусским клиникам
16.02.2021 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Германия оказала Беларуси помощь в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает посольство ФРГ в Минске.
В дар передали шесть аппарaтов для искусственной вентиляции легких для клиник в
Посольство Германии выражает большое уважение врачам, медицинскому персоналу и
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Германия оказала Беларуси помощь в борьбе с пандемией COVID-19, сообщает посольство ФРГ в Минске.
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