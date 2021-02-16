В нескольких жилых домах, трех детсадах и одной поликлинике Минска на день отключат отопление

Источник материала: Tut.by

Завтра в некоторых домах Минска отключат отопление. Это затронет три десятка жилых домов, три административных здания, три детских сада и одну поликлинику. Об этом сообщают Минские тепловые сети «Минскэнерго».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Завтра (17 февраля) с 9.00 до 17.00 не будет отопления в некоторых домах в районе улиц Жилуновича, Народная, Тухачевского, Кулешова, Филатова. Коммунальники отключат участок квартальной теплосети, чтобы починить устранить повреждение.

Ниже — список адресов, которых это коснется.

Жилые дома

Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47;

Народная, 58, 60, 62;

Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45;

Кулешова, 8, 10, 12;

Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.

Административные здания

Жилуновича, 39;

Тухачевского, 27а;

Филатова, 12.

Детские сады

Народная, 56;

Тухачевского, 29, 41а.

Медицинское учреждение

Филатова, 13 (похоже, речь про 21-ю поликлинику).