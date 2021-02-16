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В нескольких жилых домах, трех детсадах и одной поликлинике Минска на день отключат отопление

16.02.2021 17:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра в некоторых домах Минска отключат отопление. Это затронет три десятка жилых домов, три административных здания, три детских сада и одну поликлинику. Об этом сообщают Минские тепловые сети «Минскэнерго».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Завтра (17 февраля) с 9.00 до 17.00 не будет отопления в некоторых домах в районе улиц Жилуновича, Народная, Тухачевского, Кулешова, Филатова. Коммунальники отключат участок квартальной теплосети, чтобы починить устранить повреждение.

Ниже — список адресов, которых это коснется.

Жилые дома

  • Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47;
  • Народная, 58, 60, 62;
  • Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45;
  • Кулешова, 8, 10, 12;
  • Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.

Административные здания

  • Жилуновича, 39;
  • Тухачевского, 27а;
  • Филатова, 12.

Детские сады

  • Народная, 56;
  • Тухачевского, 29, 41а.

Медицинское учреждение

  • Филатова, 13 (похоже, речь про 21-ю поликлинику).

 
Теги: Минск
 
 
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