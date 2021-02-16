В нескольких жилых домах, трех детсадах и одной поликлинике Минска на день отключат отопление
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Завтра в некоторых домах Минска отключат отопление. Это затронет три десятка жилых домов, три административных здания, три детских сада и одну поликлинику. Об этом Минские тепловые сети «Минскэнерго». сообщают Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Завтра (17 февраля) с 9.00 до 17.00 не будет отопления в некоторых домах в районе улиц Жилуновича, Народная, Тухачевского, Кулешова, Филатова. Коммунальники отключат участок квартальной теплосети, чтобы починить устранить повреждение.
Ниже — список адресов, которых это коснется.
Жилые дома
Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47;
Народная, 58, 60, 62;
Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45;
Кулешова, 8, 10, 12;
Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.
Административные здания
Жилуновича, 39;
Тухачевского, 27а;
Филатова, 12.
Детские сады
Народная, 56;
Тухачевского, 29, 41а.
Медицинское учреждение
Филатова, 13 (похоже, речь про 21-ю поликлинику).
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра в некоторых домах Минска отключат отопление. Это затронет три десятка жилых домов, три административных здания, три детских сада и одну поликлинику. Об этом...
В небе над Минском появилась огромная красная полоса. Что это?
10:10,
Onliner
«Силовики знают, что весной люди все равно выйдут на улицы»
13:21,
Хартия'97
ДАІ: на МКАД адбылася масавая аварыя
22:29,
Euroradio
(не)Карикатура дня. Закат Лукашенко
16:28,
Салiдарнасць
Медики назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга
12:13,
Хартия'97
Делегаты Всебелорусского собрания вернулись в трудовые коллективы и обсудили посылы по развитию страны на местах
21:30,
БT
Какие милые! 15 фото котов и детей, которые не оставят вас равнодушными
06:07,
ОНТ
Пра надвор’е
22:00,
БT
С 16 февраля на АЗС Беларуси дорожает топливо
22:26,
UDF
Сколько стоит совесть у "светлых лиц" протеста?
21:39,
БT
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Солнечно, морозно и почти без снега. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
08:21,
Tut.by
Морозы не отступают. Погода в Витебске на новой рабочей неделе
07:26,
Tut.by
«Леха Терминатор», суд над которым закрыли, и его кистень. Странная история парня, получившего 7 лет
14:32,
Tut.by
Теперь еще и морозы. Погода в Гомеле на неделе
08:22,
Tut.by
В Гродно девушка бросила из окна чемодан - тот упал на чужую машину. Возбуждено уголовное дело
15:00,
Tut.by
Откровенный разговор: диалог с руководством БГУ
19:12,
БT
В больнице с обморожением первой степени. В милиции рассказали, как искали и нашли мальчика из Гатово
15:12,
Tut.by
Все новости