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На сайт ВНС поступило почти полторы тысячи предложений по развитию страны

16.02.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На сайт Всебелорусского народного собрания поступило почти полторы тысячи предложений по разным аспектам социально-экономического и общественно-политического развития нашей страны. Более трети обращений по теме "Государство. Общество, политика", 13 % - о жилищно-коммунальном хозяйстве, около 7% - по образованию и науке.

Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля и собрало 2 700 делегатов и приглашенных. По результатам народного диалога принята резолюция. В скором времени будет подготовлена и Программа социально-экономического развития до 2025 года.


Смотрите также: 

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VI Всебелорусское народное собрание. Телеверсия

 
Теги: Минск
 
 
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На сайт Всебелорусского народного собрания поступило почти полторы тысячи предложений по разным аспектам социально-экономического и общественно-политического...
 
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