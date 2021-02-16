В Витебске проводят обыск у правозащитника Павла Левинова. Ранее силовики были у Ирины Третьяковой

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержали правозащитника, представителя Белорусского Хельсинкского комитета в регионе Павла Левинова. Дома у него проходит обыск. Об этом TUT.BY сообщила правозащитник Ирина Третьякова.



Павел Левинов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Павла Левинова задержали и повезли к нему домой — чтобы провести обыск. Причина — та же, что и по всей стране сегодня, — сообщила Ирина Третьякова.

Рано утром 16 февраля обыск прошел и у родителей Ирины Третьяковой. Он длился больше часа. Искали документы, флешки, но забрали только книгу «Мониторинг отделений милиции». Правозащитницу не задерживали.



Ирина Третьякова. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

16 февраля у журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси проходят обыски , как и в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» и независимого профсоюза РЭП.

Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». Люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса.

Пока известно, что после обыска в Минске был задержан правозащитниках Дмитрий Соловьев.