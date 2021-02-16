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В Витебске проводят обыск у правозащитника Павла Левинова. Ранее силовики были у Ирины Третьяковой
16.02.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержали правозащитника, представителя Белорусского Хельсинкского комитета в регионе Павла Левинова. Дома у него проходит обыск. Об этом TUT.BY сообщила правозащитник Ирина Третьякова.
— Павла Левинова задержали и повезли к нему домой — чтобы провести обыск. Причина — та же, что и по всей стране сегодня, — сообщила Ирина Третьякова.
Рано утром 16 февраля обыск прошел и у родителей Ирины Третьяковой. Он длился больше часа. Искали документы, флешки, но забрали только книгу «Мониторинг отделений милиции». Правозащитницу не задерживали.
16 февраля у журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси
Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». Люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса.
Пока известно, что после обыска в Минске был задержан правозащитниках Дмитрий Соловьев.
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В Витебске 16 февраля силовики приходили к двум правозащитникам: утром - к Ирине Третьяковой, во второй половине дня - к Павлу Левинову.
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