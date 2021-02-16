Прошли первые суды над задержанными в Молодечно лыжниками. Милиция приходит с обысками к некоторым из них

Источник материала: Tut.by

Во вторник прошли суды над некоторыми задержанными в минувшие выходные в Молодечно лыжниками. Как сообщает Kraj.by , как минимум две женщины получили штрафы по статье 23.34.



Фото: пресс-служба МВД

51-летняя Татьяна П. рассказала изданию, что суд проходил по скайпу. Она в это время находилась в актовом зале Молодечненского РОВД. Ей и девушке перед ней суд назначил наказание по ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» в виде штрафа в 30 базовых величин, т.е. 810 рублей.

«Нас по очереди вызывали из камеры, где было шесть женщин. Все задержанные в воскресенье на лыжне, — рассказывает Татьяна. — Я была второй по очереди, поэтому не знаю, какие приговоры вынес суд еще четырем женщинам».

Без еды и постельного белья

Женщина также сообщила подробности задержания. По ее словам, их привезли в РОВД и держали до вечера в тире.

«Затем начали по очереди вызывать на допрос. Отдельные вопросы были к тем, у кого были с собой телефоны. У меня его не было», — рассказывает Татьяна.

У задержанных забрали шнурки, пояса, веревки, шарфы.

«Нас поместили в так называемый стакан — это маленькое помещение, где только трое могут сидеть, остальные стоят. Сначала нас было 10 женщин в нем, потом четырех увели. Там мы были до ночи. В 1.45 — я знаю точное время, потому что на стене были часы — нас, оставшихся шестерых, отвели в камеру ИВС», — продолжает рассказ молодечненка.

По ее словам, в первый день задержанных не кормили, не давали питья. В ИВС в первую ночь не выдавали постельное белье. Матрацы же были такого качества, что женщины спать на них не могли. В камерах было холодно. На второй день выдали новое постельное белье.

«Искали запрещенную атрибутику»

Как рассказал порталу молодечненец Александр С., муж одной из задержанных, сегодня после 13 часов к ним домой приехали милиционеры с постановлением на обыск. По его словам, искали запрещенную атрибутику. Изъяли телефон жены, листок с гербом «Погоня» и небольшой бело-красно-белый флажок.

Александр говорит, что милиционеры сообщили ему, что собираются в дома и других задержанных.

Также он рассказал, что сразу в воскресенье около 17−18 часов к нему приезжали двое инспекторов по делам несовершеннолетних.

«Они спросили, знаю ли я, где моя жена, — говорит молодечненец. — Я сказал, что догадываюсь. Они подтвердили, что она задержана, и спросили, где наш 14-летний сын. Он был дома. Больше вопросов они не задавали. Вели себя вежливо, корректно».

Напомним, в воскресенье, 14 февраля, в Молодечно задержали 19 лыжников. Как заявили в МВД, «под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел».