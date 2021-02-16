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«Минимальная сумма заказа - 30 рублей». В Барановичах запустили доставку лекарств

16.02.2021 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах запустили доставку лекарств. Препараты развозят в городе и в радиусе 15 км от него.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Заказывать можно безрецептурные препараты, в том числе противовирусные, противоаллергические и веностабилизирующие. Также курьеры развозят аптечную косметику и медицинские изделия. Доставка не распространяется на лекарства, которые отпускаются по рецепту врача, психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества.

Заказать лекарства можно на сайтах аптек ADEL и «Добрыя лекi» и по телефону контакт-центра обеих сетей. Минимальная сумма заказа — 30 рублей. За работу курьера нужно оплатить 3 рубля. Заказы от 100 рублей доставляются бесплатно. Рассчитаться можно как наличными, так и по терминалу. Также можно забронировать необходимые лекарства в ближайшей аптеке и забрать самостоятельно. В этом случае можно заказать также рецептурные лекарства и нет ограничений по сумме покупки.

 
 
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