«Авторитет для заключенных и неутомимый исповедник». Умер гродненский ксендз Казимир Жилис

Источник материала: Tut.by

15 февраля в больнице в Варшаве умер известный гродненский ксендз Казимир Жилис. Прихожане называли его «неукротимым проповедником истины, авторитетом для заключенных и неутомимым исповедником». Отец Казимир был единственным монахом-иезуитом в Беларуси. Ему было 75 лет.



Фото: catholic.by

Отец Казимир Жилис родился 4 марта 1945 года в деревне Лигинишкис в Литве. В 1969 году он поступил в духовную семинарию в Каунасе, через несколько лет вступил в иезуитский орден.

Служил в костелах Литвы, потом в украинской Виннице, где был настоятелем парафии. Потом нес службу в деревне Индура около Гродно, ездил на учебу в Америку, а затем служил в Гродно в Фарном костеле.

Последние несколько лет находился в Варшаве.

Газета «Вечерний Гродно» в 2013 году напечатала со священником большое интервью , где он рассказывал, что, когда приехал в Индуру, то сразу же заявил, что готов стать пастырем всех комсомольцев и партийцев и будет венчать, крестить детей и не записывать это в специальной книге. И к священнику со всех уголков Беларуси устремились люди, даже приезжали партийные работники, в том числе и занимавшие высокие посты.

Жилис вспоминал:

— Власти меня спрашивали: «Венчаешь тайно?» — «Венчаю». — «Крестишь тайно?» — «Крещу». — «Записываешь в книгу?» — «Не пишу». — «А кто тебе это позволил?» — «А я с вами договор не подписывал, что я буду доносить на комсомольцев и партийцев. Если здесь не дадите крестить, то поеду в лес и буду там это делать».

Казимир Жилис начал проводить в индурском костеле публичную церемонию первой исповеди, собирая до сотни детей. Также он занимался распространением запрещенной религиозной литературы. Иногда у священника проводились обыски, а во время поездок в Литву за ним устраивали слежку сотрудники КГБ.

— Однажды мы более суток катались по литовским дорогам, пытаясь оторваться от «хвоста», — вспоминал ксендз Казимир.

В середине 80-х он говорил о распаде Советского Союза, о том, что придет время, когда начнут разрушать памятники Ленину. А во время денежной реформы 1991 года, когда проходила замена 50- и 100-рублевых купюр, называл Горбачева бандитом. О

— Откуда у вас такие антисоветские настроения?

— Я воевал с атеизмом, а не с советской властью. Всегда открыто говорил представителям власти: «Если бы вы не пропагандировали атеизм, я бы против вас ничего не имел. Поэтому не обижайтесь — приходится с вами воевать». Если разобраться, то при советской власти намного лучше жилось. Единственное — не было свободы религии.

— Все иезуиты такие воинственные? Почему вы решили вступить именно в этот орден?

— Иезуиты были очень активными во времена СССР. Например, выпускали сильную антисоветскую газету. Она шла на Запад и критиковала в материалах советскую власть. Печатали и распространяли тайную литературу — молитвенники, катехизисы. Я посмотрел и решил, что тоже хочу быть активным. Один воин — не армия. Вместе воевать проще. Это сознательный выбор. Мы работали подпольно. Даже епископ не знал, что я иезуит.

В гродненскую тюрьму он ходил, как на работу, общался с заключенными, ездил в Новогрудский ЛТП.

— Вы единственный белорусский монах ордена иезуитов. Почему в Беларуси так мало представителей ордена? — спрашивал журналист.

— Чтобы стать ксендзом-иезуитом, нужно учиться двенадцать лет. Чтобы стать обычным ксендзом, в духовной семинарии обучаются в течение шести лет. Кандидаты есть, но окончат ли они учебу, мы пока не знаем. Пока ни один не окончил.

— Вы в свое время так много не учились. Если бы пришлось, стали бы иезуитом?

— Во времена подполья это было сложно делать. Мы тогда работали, как лошади. Не до учебы. Но если бы была свобода, пошел бы. Будешь знать больше языков. Это лучше, чем могла дать духовная семинария.