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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Петришенко: Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования, а предприятия регионов должны видеть будущих специалистов уже среди школьников. Об...

Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования, а предприятия регионов должны видеть будущих специалистов уже среди школьников. Об этом говорили во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Игоря Петришенко в Свислочский район. В местных школах создана материально-техническая база, в том числе и в классах, направленных на профессиональную ориентацию и подготовку учеников. Гимназия, спортивная школа и школа искусств создают условия для творческого и интеллектуального развития, досуга, обеспечивают выполнение стандартов в образовании. Особое внимание - целевой подготовке учеников для того, чтобы, отучившись в вузе, молодые специалисты возвращались работать в регион.Социальному аспекту в стране уделяется повышенное внимание, и Свислочский район - не исключение. В ближайшее время здесь планируют не только активно строить арендное жилье, но и перестраивать под него пустующие здания в райцентре и агрогородках.