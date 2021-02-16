|
И. Петришенко: Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования
16.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования, а предприятия регионов должны видеть будущих специалистов уже среди школьников. Об этом говорили во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Игоря Петришенко в Свислочский район. В местных школах создана материально-техническая база, в том числе и в классах, направленных на профессиональную ориентацию и подготовку учеников. Гимназия, спортивная школа и школа искусств создают условия для творческого и интеллектуального развития, досуга, обеспечивают выполнение стандартов в образовании. Особое внимание - целевой подготовке учеников для того, чтобы, отучившись в вузе, молодые специалисты возвращались работать в регион.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Предприятия и организации, которые находятся на территории района, должны видеть своих будущих специалистов в этих учениках, которые оканчивают школу. Они должны их вести и помогать в профессиональном становлении, как молодых специалистов, которые после окончания ссузов и вузов приехали сюда. И они должны и рабочее место надлежащее предоставить, и комфортные условия проживания сделать".
Социальному аспекту в стране уделяется повышенное внимание, и Свислочский район - не исключение. В ближайшее время здесь планируют не только активно строить арендное жилье, но и перестраивать под него пустующие здания в райцентре и агрогородках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования, а предприятия регионов должны видеть будущих специалистов уже среди школьников. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)