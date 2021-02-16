ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Петришенко: Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего образования

16.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего  образования, а предприятия регионов должны видеть будущих специалистов уже среди школьников. Об этом говорили во время рабочей поездки заместителя премьер-министра Игоря Петришенко в Свислочский район. В местных школах создана материально-техническая база, в том числе и в классах, направленных на профессиональную ориентацию и подготовку учеников. Гимназия, спортивная школа и школа искусств создают условия для творческого и интеллектуального развития, досуга, обеспечивают выполнение стандартов в образовании. Особое внимание - целевой подготовке учеников для того, чтобы, отучившись в вузе, молодые специалисты  возвращались работать в регион.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Предприятия и организации, которые находятся на территории района, должны видеть своих будущих специалистов в этих учениках, которые оканчивают школу. Они должны их вести и помогать в профессиональном становлении, как молодых специалистов, которые после окончания ссузов и вузов приехали сюда. И они должны и рабочее место надлежащее предоставить, и комфортные условия проживания сделать".

Социальному аспекту в стране уделяется повышенное внимание, и Свислочский район - не исключение. В ближайшее время здесь планируют не только активно строить арендное жилье, но и перестраивать под него пустующие здания в райцентре и агрогородках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профориентация старшеклассников – приоритетная задача среднего  образования, а предприятия регионов должны видеть будущих специалистов уже среди школьников. Об...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Авторитет для заключенных и неутомимый исповедник». Умер гродненский ксендз Казимир Жилис
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by