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Приговор по делу о нападении на сотрудника милиции

16.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима: суд Фрунзенского района Минска вынес приговор активному участнику беспорядков в Минске возле стелы. Инцидент с участием обвиняемого произошел в ночь с 9 на 10 августа. По материалам уголовного дела, фигурант во время несанкционированного митинга ударил ногой в грудь сотрудника милиции. 
 
Теги: Минск
 
 
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5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима: суд Фрунзенского района Минска вынес приговор активному участнику беспорядков в Минске возле стелы. Инцидент с...
 
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