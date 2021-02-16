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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: ВНС - возможность каждому высказать свое мнение Четкий посыл Президента и понятные ответы на запросы общества прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Так охарактеризовала прошедшее ВНС Инна Медведева...

Четкий посыл Президента и понятные ответы на запросы общества прозвучали на Всебелорусском народном собрании.По мнению председателя Национального статистического комитета, народный форум дал возможность каждому высказать свое мнение. Также Инна Медведева подчеркнула, что челлендж с фразой "Люблю Беларусь", который уже разлетелся во всех соцсетях, не оставил равнодушной ни ее, ни большинство белорусов. Пристальное внимание было уделено и демографической ситуации в стране, уровню жизни в столице и развитию городов-спутников.Не менее важными, по мнению Инны Медведевой, остаются вопросы работы экономики и благополучия граждан, разработка программы "Многодетная Беларусь" и развитие агробизнеса.