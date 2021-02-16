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Эксперт: ВНС - возможность каждому высказать свое мнение

16.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Четкий посыл Президента и понятные ответы на запросы общества  прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Так охарактеризовала прошедшее ВНС Инна Медведева в программе "Скажи, не молчи", которая вышла в эфире нашего телеканала. По мнению председателя Национального статистического комитета, народный форум дал возможность каждому высказать свое мнение. Также Инна Медведева подчеркнула, что челлендж с фразой "Люблю Беларусь", который уже разлетелся во всех соцсетях, не оставил равнодушной ни ее, ни большинство белорусов. Пристальное внимание было уделено и демографической ситуации в стране, уровню жизни в столице и развитию городов-спутников. 

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "Президент дал четкий посыл и понятные ответы на те запросы общества, которые существовали. И это касалось не только экономики, это касалось политического устройства, плюс в резолюции VI Всебелорусского народного собрания прописаны и организация конституционной комиссии, и пересмотр Конституции, все это будет со временем".

Не менее важными, по мнению Инны Медведевой, остаются вопросы работы экономики и благополучия граждан, разработка программы "Многодетная Беларусь" и развитие агробизнеса.

 
 
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Четкий посыл Президента и понятные ответы на запросы общества  прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Так охарактеризовала прошедшее ВНС Инна Медведева...
 
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