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Эксперт: ВНС - возможность каждому высказать свое мнение
16.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧеткий посыл Президента и понятные ответы на запросы общества прозвучали на Всебелорусском народном собрании.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: "Президент дал четкий посыл и понятные ответы на те запросы общества, которые существовали. И это касалось не только экономики, это касалось политического устройства, плюс в резолюции VI Всебелорусского народного собрания прописаны и организация конституционной комиссии, и пересмотр Конституции, все это будет со временем".
Не менее важными, по мнению Инны Медведевой, остаются вопросы работы экономики и благополучия граждан, разработка программы "Многодетная Беларусь" и развитие агробизнеса.
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Четкий посыл Президента и понятные ответы на запросы общества прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Так охарактеризовала прошедшее ВНС Инна Медведева...
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