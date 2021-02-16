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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представить, как рыбачили наши предки, дает возможность выставка в Строчицах Для любителей зимней рыбалки сейчас золотая пора! Сильные морозы и прочный лед - повод поудить для спортивного интереса и для пополнения рациона рыбными...

Для любителей зимней рыбалки сейчас золотая пора! Сильные морозы и прочный лед - повод поудить для спортивного интереса и для пополнения рациона рыбными деликатесами. Правда, ловят рыбу они по правилам и не знают, как везло их далеким предкам, которые не имели никаких ограничений, а рыбы ловили большое количество даже при скромном рыбацком арсенале.Впрочем, представить, чем и как ловили рыбу наш прадеды, дает возможность выставка в музее народной архитектуры и быта в Строчицах.- о самых интересных экспонатах тематического собрания (видео).