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Представить, как рыбачили наши предки, дает возможность выставка в Строчицах
16.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля любителей зимней рыбалки сейчас золотая пора! Сильные морозы и прочный лед - повод поудить для спортивного интереса и для пополнения рациона рыбными деликатесами. Правда, ловят рыбу они по правилам и не знают, как везло их далеким предкам, которые не имели никаких ограничений, а рыбы ловили большое количество даже при скромном рыбацком арсенале.
Впрочем, представить, чем и как ловили рыбу наш прадеды, дает возможность выставка в музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Наталья Бордиловская - о самых интересных экспонатах тематического собрания (видео).
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Для любителей зимней рыбалки сейчас золотая пора! Сильные морозы и прочный лед - повод поудить для спортивного интереса и для пополнения рациона рыбными...
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