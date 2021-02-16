Пять лет лишения свободы и две «химии»: в Минске осудили участников августовских протестов

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 16 февраля, в Минске проходили суды над задержанными за участие в протестных акциях в августе. О вынесенных приговорах сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна» .

Политзаключенного Андрея Попова признали виноватым по ч. 2 ст. 293 (Массовые беспорядки) и осудили на пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд также обязал Андрея Попова выплатить более 1220 рублей расходов. Приговор вынесла судья Заводского районного суда Анжела Костюкевич.



Андрей Попов во время организации выставки «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич"/ Фото: spring96.org

Когда и как задержали? Андрей Попов был задержан 9 августа на акции протеста после президентских выборов. В ногу ему попала резиновая пуля, а рядом с ним взорвалась светошумовая граната, осколок которой попал ему в лицо и рассек скулу. Другие участники акции отвезли его в больницу. Там парню ему зашили раны, достали осколок резиновой пули и отпустили домой, так как Андрей отказался от госпитализации. На подходе к дому молодого человека задержали. Трое суток провел в ИВС Жодино, после чего был освобожден. Вновь Андрея задержали 1 сентября уже по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

В чем обвинили? Изначально Андрею вменяли в вину и преступление, предусмотренное ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Однако позже гособвинение отказалось от него: потерпевший по делу так и не явился на заседание, заявления от него не было, доказательств действий, описанных в протоколе, также не было предъявлено.

Что сказал адвокат? Нет доказательств, что ее подзащитный призывал к беспорядкам, как и информации, в чем они должны заключаться, как и доказательств проявления массовых беспорядков и участия в них ее подзащитного.

Что сказал обвиняемый? Вину не признал, заявив, что выходил на мирный протест.



Фото: spring96.org

31-летнего политзаключенного Игната Сидорчика суд Московского района приговорил к трем годам «химии». Судья Юрий Машкетов признал Игната виновным по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

В чем обвинили? Основанием для уголовного дела стал созданный Игнатом телеграм-чат «Прогулка», который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нем Игнат позвал своих друзей встретиться 9 августа и рассказывал им, в том числе, как пользоваться прокси сервером и приложениями в случае блокировки интернета. Также его обвинили в блокировании движения вечером после выборов возле кинотеатра «Беларусь» в Минске.

На суде представитель «Минсктранса» заявил, что действиями Игната и других неустановленных лиц 9 августа прекращением транспорта был причинен ущерб предприятию около 6100 рублей. Был заявлен иск, но по решению суда он будет решен в гражданском порядке.

Что сказал обвиняемый? Вину Игнат признал частично: подтвердил только, что создал чат «Прогулка».

Сидорчика освободили после оглашения приговора до вступления его в силу.



Фото: spring96.org

Три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа получил минчанин Илья Толкач. Такое решение 16 февраля приняла судья Московского районного суда Ольга Малашенко. Она признала Толкача виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ).

Когда задержали? Илья Толкач был задержан 21 октября 2020 года и и все это время находился под стражей.

В чем обвинили? Согласно обвинению, в ночь с 9 на 10 августа Илья Толкач находился на проезжей части возле стелы «Минск — город-герой» и с другими протестующими грубо нарушил общественный порядок, не подчинился законным требованиям сотрудников милиции, препятствовал движению транспорта (помог перенести на проезжую часть лавочку). Его также обвинили в том, что публично выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши и не подчинялся требованиям прекратить подобные действия.

Что сказал обвиняемый? В последнем слове сказал, что за время нахождения в СИЗО, многое осознал и переосмыслил. Извинился перед городом, обществом, пообещал больше такого не делать. Просил не лишать его возможности быть рядом с семьей и вынести менее суровое наказание.

Илья Толкач освобожден под залог на время обжалования приговора.