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Пять лет лишения свободы и две «химии»: в Минске осудили участников августовских протестов
16.02.2021 21:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 16 февраля, в Минске проходили суды над задержанными за участие в протестных акциях в августе. О вынесенных приговорах сообщает лишенный регистрации
Когда и как задержали? Андрей Попов был задержан 9 августа на акции протеста после президентских выборов. В ногу ему попала резиновая пуля, а рядом с ним взорвалась светошумовая граната, осколок которой попал ему в лицо и рассек скулу. Другие участники акции отвезли его в больницу. Там парню ему зашили раны, достали осколок резиновой пули и отпустили домой, так как Андрей отказался от госпитализации. На подходе к дому молодого человека задержали. Трое суток провел в ИВС Жодино, после чего был освобожден. Вновь Андрея задержали 1 сентября уже по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.
В чем обвинили? Изначально Андрею вменяли в вину и преступление, предусмотренное ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Однако позже гособвинение отказалось от него: потерпевший по делу так и не явился на заседание, заявления от него не было, доказательств действий, описанных в протоколе, также не было предъявлено.
Что сказал адвокат? Нет доказательств, что ее подзащитный призывал к беспорядкам, как и информации, в чем они должны заключаться, как и доказательств проявления массовых беспорядков и участия в них ее подзащитного.
Что сказал обвиняемый? Вину не признал, заявив, что выходил на мирный протест.
31-летнего
В чем обвинили? Основанием для уголовного дела стал созданный Игнатом телеграм-чат «Прогулка», который силовики обнаружили в его телефоне 10 августа. В нем Игнат позвал своих друзей встретиться 9 августа и рассказывал им, в том числе, как пользоваться прокси сервером и приложениями в случае блокировки интернета. Также его обвинили в блокировании движения вечером после выборов возле кинотеатра «Беларусь» в Минске.
На суде представитель «Минсктранса» заявил, что действиями Игната и других неустановленных лиц 9 августа прекращением транспорта был причинен ущерб предприятию около 6100 рублей. Был заявлен иск, но по решению суда он будет решен в гражданском порядке.
Что сказал обвиняемый? Вину Игнат признал частично: подтвердил только, что создал чат «Прогулка».
Сидорчика освободили после оглашения приговора до вступления его в силу.
Три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа получил минчанин Илья Толкач. Такое решение 16 февраля приняла судья Московского районного суда Ольга Малашенко. Она признала Толкача виновным в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК РБ).
Когда задержали? Илья Толкач был задержан 21 октября 2020 года и и все это время находился под стражей.
В чем обвинили? Согласно обвинению, в ночь с 9 на 10 августа Илья Толкач находился на проезжей части возле стелы «Минск — город-герой» и с другими протестующими грубо нарушил общественный порядок, не подчинился законным требованиям сотрудников милиции, препятствовал движению транспорта (помог перенести на проезжую часть лавочку). Его также обвинили в том, что публично выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши и не подчинялся требованиям прекратить подобные действия.
Что сказал обвиняемый? В последнем слове сказал, что за время нахождения в СИЗО, многое осознал и переосмыслил. Извинился перед городом, обществом, пообещал больше такого не делать. Просил не лишать его возможности быть рядом с семьей и вынести менее суровое наказание.
Илья Толкач освобожден под залог на время обжалования приговора.
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Во вторник, 16 февраля, в Минске проходили суды над задержанными за участие в протестных акциях в августе. О вынесенных приговорах сообщает лишенный регистрации ПЦ...
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