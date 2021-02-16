Источник материала: БT

Цены на лекарства - в центре внимания сенаторов

Рост цен на социально значимые товары до конца года не более 4,9 %

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мониторинг цен на социально значимые товары На контроле держат цены на продукты и лекарства - как в столице, так и в регионах. Важно не допустить их необоснованный рост. Это отметил и в своей речи на ...

На контроле держат цены на продукты и лекарства - как в столице, так и в регионах. Важно не допустить их необоснованный рост. Это отметил и в своей речи на Всебелорусском народном собрании наш Президент. Мониторинг проводят МАРТ и профсоюзы. А осенью подключились и парламентарии. Сенаторы следят за регионом, который они представляют. Один день мониторинга на примере Борисова - в репортажеРабочий день сенатора и Борисовского профсоюзного лидера Елены Зябликовой традиционно начинается с общения с людьми. Как меняются цены - тема народная. К слову, обращений по ней практически нет, а значит, покупатели в целом довольны. Но все равно важно держать руку на пульсе.Это фирменный магазин Борисовского комбината хлебопродуктов. У предприятия - свое хозяйство, а значит, всегда в магазинах еще и свежее мясо, причем с минимальными торговыми надбавками. Доступность - то, что в первую очередь привлекает покупателей. В том числе со всего района. Ежедневно в пути - три автолавки.Следующая точка - один из магазинов местной сети, которую предпочитают борисовчане. По всему городу - десятки точек. Замдиректора говорит о клиентоориентированной политике. На социально значимые товары цены под контролем, но и другие позиции - без больших надбавок. Мониторинги подтверждают - необоснованного повышения нет, но покупатели оценивают изменения цен по своей потребительской корзине, в большинстве - по ежедневному набору продуктов. Изменился ли конечный чек, мы спросили прямо в магазине.Еще одна тема, что в центре вниманию профсоюзов и сенаторов - стоимость лекарств. Напомним, Минздрав и МАРТ рекомендовали снивелировать повышение НДС на 10 процентов снижением торговых надбавок. Как это работает на деле - сегодня в Жодино проверяла Елена Зябликова. Сенатор на своем примере убедилась - белорусские лекарства дешевле, чем иностранные аналоги, при этом ничем не уступают по качеству. Да и сами аптеки предлагают выгодные дисконтные программы. Все препараты остаются доступными для потребителей - вот основной вывод после сегодняшнего мониторинга.Конечно, важно проанализировать, на каком этапе происходит рост цен - из-за производителя, поставщика или торговой сети. Случаев необоснованного повышения немного, с каждым стараются разобраться на месте. До конца года рост цен на социально значимые товары не должен превысить 4,9 %.