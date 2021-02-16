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История одной семьи, чей сын поддался влиянию деструктивного телеграм-канала
16.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто ж, деструктивному влиянию телеграм-каналов поддались многие, и особенно незрелые умы. Сколько парней и девушек пошли за эфемерными обещаниями, разрушив свои жизни - поставив административное клеймо либо получив реальный срок. Но только представьте, как могла бы повернуться судьба подростка, если бы родители к нему были более внимательными, и в первую очередь перемены начинали не в глобальных масштабах, а с себя? Историю одной семьи расскажет Ксения Лебедева.
Позднее раскаяниеЧасто мы не слушаем маму, перечим ей, говорим, что мы уже взрослые и устали от ее советов. Но когда случается беда, к кому мы бежим – к маме. Но в стенах СИЗО увидеть маму или позвонить ей можно только с разрешения следователя.
Кажется, что многого не поймешь, пока не прочувствуешь на своей шкуре. Но молодые парни, оказавшись в заточении и под следствием, свои взгляды все же меняют.
Игорь Преженников, обвиняемый: "Юношеский максимализм. Всего хочешь - сейчас, сразу. Мною, можно сказать, воспользовались. И, конечно, приходит разочарование. Воспользовались добротой. Ко мне вот на суд никто не пришел, только мои родные и близкие. И те люди, кто проявил ко мне сочувствие. Если я скажу, что поддался инстинкту толпы, я не согрешу против истины".
Игорь известен зрителям вот по такому видео. Это он заклеивал камеры слежения возле ЦИП и ИВС ГУВД, позже участвовал в повреждении другого устройства. Кроме этого, Игорь вместе с неизвестными блокировал движение с территории, чтобы помешать служебному транспорту, игнорировал законные требования правоохранителей, участвовал в сцепках, выкрикивал лозунги.
Как возникла идея начать заклеивать камеры?
Игорь Преженников, обвиняемый: "Не было никакой идеи. Парень раздавал наклейки. Я взял. Что с ними делать? Их можно наклеить. Все клеят – кто на стенку, кто на трубу. И вот я вижу яркое место - камера – наклеил. Потом это кто-то увидел, понравилось. Подошли сказали – вон еще камера. Если так подумать – это бессмысленно. И сидеть 4 месяца за это - не стоит того. Хочется на свободу? Конечно. Когда видишь слезы матери, ты понимаешь, что никому не помог. Ты только разочаровал мать и все. Как ты читаешь письма, которые видно, когда она писала, плакала. Начинаешь злиться на себя, что такой поступок безответственный".
Инна Жигарева, мать обвиняемого: "Люблю я своего ребенка. Но его поступок я не поддерживаю, в любом случае. Я не считаю своего ребенка героем. Он нанес травму мне как матери, самому себе. Он подверг себя опасности, зная, сколько любви и нежности вложено в этого человека. В первую очередь мне было обидно как женщине, как маме. Мне сразу сказали: "Ищите адвоката, возбуждено уголовное дело". Я никогда не знала, что у нас столько всяких фондов. Вы не переживайте, вам там помогут, вас там поддержат".
Под видом сочувствияКлючевым словом стало "национальные фонды", что и вызвало доверие. Ведь национальный - значит свой, а не непонятного происхождения. Инна отправляла заявки во все организации, которые вызвались помочь. Принимали их боты. И ответов не поступало.
Ответа не поступило ни от кого. В результате после нескольких публикаций в СМИ на Инну выходит "диссидент бай" – организация призванная помогать, понятно кому.
Инна Жигарева, мать обвиняемого: "Все, она мне скидывает на карту 200 рублей, 3 статьи, в них написано: "тяжело семье, тяжело маме". Я думаю, может, я не права. Мы вступаем в общение, я задаю вопрос: Что это за такой пэй-кошелек? Я не просила никакие пэй-кошельки включать в статью, со мной это не согласовывали. И говорят, вот тут начали поляки откликаться. Игорю 2 тысячи злотых скинули и деньги в евро. Потом резко исчезают. Зачищается вся информация".
После этого с мамой Игоря связываются через соцсети иностранцы, рассказывая о том, что на его помощь перечисляли деньги. Как же они удивились, что эти деньги не дошли до адресата.
Вот такие несложные маневры по отмыванию денег под видом сочувствия и помощи жертвам режима.
Игорь Преженников, обвиняемый: "Ну какой я политический пострадавший. Я ж не революционер, не оппозиционер. Идею в массы не несу. У меня было ощущение, что я обманут. От альтернативщиков 2 письма из 30 приходят осознанные. Люди в большинстве не знают, куда я попал, в какую ситуацию. Представления у них о тюрьме романтические. Мне от фондов не пришло ни одно письмо".
Инна Жигарева, мать обвиняемого: "Более внимательно интересуйтесь, чем ваш ребенок живет, это важно. Все мы понимаем примеры того, что происходило на Украине 5 лет назад. Все кричали: "Мы хотим в Европу, нам там будет хорошо". Вы правозащитная организация, которая пытается здесь защитить всю страну".
Игорь Преженников, обвиняемый: "Меня хотят осудить по 342-й статье. Лишение свободы до 3 лет, тюрьма и штраф 18 тысяч. 3 года вычеркнуть из жизни не хочется. Если бы я знал, что этот поступок приведет к такими последствиям, я бы даже и не думал его совершать".
Завтра Игорю вынесут приговор. По предварительным данным, прокурор потребовал год и шесть месяцев лишения свободы и возмещение ущерба. Мать за адвоката заплатила 7 тысяч белорусских рублей. Фонды отказались от помощи. Посоветовали ей обратиться за психологической помощью.
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Что ж, деструктивному влиянию телеграм-каналов поддались многие, и особенно незрелые умы. Сколько парней и девушек пошли за эфемерными обещаниями, разрушив свои...
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