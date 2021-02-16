Источник материала: БT

Позднее раскаяние

Под видом сочувствия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так История одной семьи, чей сын поддался влиянию деструктивного телеграм-канала Что ж, деструктивному влиянию телеграм-каналов поддались многие, и особенно незрелые умы. Сколько парней и девушек пошли за эфемерными обещаниями, разрушив свои...

Что ж, деструктивному влиянию телеграм-каналов поддались многие, и особенно незрелые умы. Сколько парней и девушек пошли за эфемерными обещаниями, разрушив свои жизни - поставив административное клеймо либо получив реальный срок. Но только представьте, как могла бы повернуться судьба подростка, если бы родители к нему были более внимательными, и в первую очередь перемены начинали не в глобальных масштабах, а с себя? Историю одной семьи расскажетЧасто мы не слушаем маму, перечим ей, говорим, что мы уже взрослые и устали от ее советов. Но когда случается беда, к кому мы бежим – к маме. Но в стенах СИЗО увидеть маму или позвонить ей можно только с разрешения следователя.Кажется, что многого не поймешь, пока не прочувствуешь на своей шкуре. Но молодые парни, оказавшись в заточении и под следствием, свои взгляды все же меняют.Игорь известен зрителям вот по такому видео. Это он заклеивал камеры слежения возле ЦИП и ИВС ГУВД, позже участвовал в повреждении другого устройства. Кроме этого, Игорь вместе с неизвестными блокировал движение с территории, чтобы помешать служебному транспорту, игнорировал законные требования правоохранителей, участвовал в сцепках, выкрикивал лозунги.Ключевым словом стало "национальные фонды", что и вызвало доверие. Ведь национальный - значит свой, а не непонятного происхождения. Инна отправляла заявки во все организации, которые вызвались помочь. Принимали их боты. И ответов не поступало.Ответа не поступило ни от кого. В результате после нескольких публикаций в СМИ на Инну выходит "диссидент бай" – организация призванная помогать, понятно кому.После этого с мамой Игоря связываются через соцсети иностранцы, рассказывая о том, что на его помощь перечисляли деньги. Как же они удивились, что эти деньги не дошли до адресата.Вот такие несложные маневры по отмыванию денег под видом сочувствия и помощи жертвам режима.Завтра Игорю вынесут приговор. По предварительным данным, прокурор потребовал год и шесть месяцев лишения свободы и возмещение ущерба. Мать за адвоката заплатила 7 тысяч белорусских рублей. Фонды отказались от помощи. Посоветовали ей обратиться за психологической помощью.