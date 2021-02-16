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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ответственность за хулиганство и угрозы в адрес милиционера И еще один приговор вынес суд Фрунзенского района столицы в отношении гражданина России. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокская,...

И еще один приговор вынес суд Фрунзенского района столицы в отношении гражданина России. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокская, залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Как выяснилось, адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.Как итог – полтора года общего режима и возмещение морального вреда в размере 7 тысяч рублей.