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Ответственность за хулиганство и угрозы в адрес милиционера

16.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И еще один приговор вынес суд Фрунзенского района столицы  в отношении гражданина России. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокская, залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Как выяснилось, адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.  

Валерия Таратынко, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал. Вместе с тем в судебном заседании под бременем собранных доказательств отрицать факт совершения  указанных действий не смог. Судом действия квалифицированы как хулиганство и оскорбления представителя власти, в связи с выполнением служебных обязанностей". 

Как итог – полтора года общего режима и возмещение морального вреда в размере 7 тысяч рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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И еще один приговор вынес суд Фрунзенского района столицы  в отношении гражданина России. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокская,...
 
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