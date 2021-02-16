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Ответственность за хулиганство и угрозы в адрес милиционера
16.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ еще один приговор вынес суд Фрунзенского района столицы в отношении гражданина России. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокская, залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Как выяснилось, адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.
Валерия Таратынко, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал. Вместе с тем в судебном заседании под бременем собранных доказательств отрицать факт совершения указанных действий не смог. Судом действия квалифицированы как хулиганство и оскорбления представителя власти, в связи с выполнением служебных обязанностей".
Как итог – полтора года общего режима и возмещение морального вреда в размере 7 тысяч рублей.
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И еще один приговор вынес суд Фрунзенского района столицы в отношении гражданина России. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокская,...
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