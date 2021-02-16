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Дело Белгазпромбанка: суд над топ-менеджерами будет открытым
16.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуд над топ-менеджерами Белгазпромбанка будет открытым. Судебное разбирательство начнется завтра. Сегодня же на официальном сайте Верховного суда появился ответ на электронные обращения, которые поступили в преддверии слушаний.
В нем в очередной раз подтверждается, что суд будет открытым, с участием представителей СМИ и с учетом эпидемобстановки. Разумеется, необходимо делать поправку на вместимость зала судебного заседания. О начале громкого процесса, который в последние дни подогревают все больше, наш следующий материал.
17 февраля начнется суд по делу БелгазпромбанкаСначала отдельные информационные ресурсы утверждали, что суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка чуть ли не закрытый. Кто-то не попал на предварительное заседание, кто-то уже не СМИ и не может получить аккредитацию. Ввиду антиковидных мер места еще более ограничены. И вот тут с подачи сил, видимо, очень близких к защите Бабарико, развернулась информационная кампания – напиши в Верховный суд с требованием открытого заседания.
Дальше - больше. После того как было официально еще раз подтверждено: суд открытый, не надо спекулировать на теме, через телеграм-каналы развернулась информационная кампания с призывом приходить в суд. Абсурдность ситуации в том, что хорошо известно – зал не сможет вместить всех. Тогда зачем это желание - собрать толпу?
Еще одно подливающее масла в огонь утверждение стороны защиты, что у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор суда.
Дмитрий Лаевский, адвокат: "Рассмотрение дела ВС по первой инстанции означает, что приговор Верховного суда не может быть обжалован в аппеляционном порядке. То есть, этот приговор вступает в силу сразу. И с точки зрения стандартов справедливого суда это расценивается как ситуация неприемлемая. Потому что подразумевается, что человек должен иметь право на аппеляцию".
Услышав такие слова, у человека, который не силен в знании законов, может сложиться впечатление, что никаких шансов опротестовать приговор Верховного суда нет. Вот поэтому в таких вопросах важно не только, какую информацию пытаются преподнести обществу, но то, что стараются скрыть. Порядок обжалования приговоров Верховного суда определенно существует.
Александр Омельянюк, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Что касается порядка обжалования, законом предусмотрен как апелляционный, так и надзорный порядок приговора суда. Безусловно, ВС является высшей судебной инстанцией нашей судебной системы, и приговоры, которые вынесены ВС, аппеляционному обжалованию не подлежат. Тем не менее, приговор, который вынесен ВС, может быть обжалован и опротестован в надзорном порядке в президиуме ВС при наличии оснований и в пленуме ВС РБ. То есть, это порядок, он существует, он не исключает, не нарушает права на защиту. Он предусмотрен в действующем законодательстве".
И тут возникает вопрос: если апелляция возможна, зачем вводить людей в заблуждение? Остается надеяться, что не для того, чтобы демонизировать процесс. Хотя признаки этого имеются. Касательно выбора Верховного суда. Резонансные дела вполне логично рассматривать в наиболее компетентной инстанции. Тогда и вероятность ошибки меньше. В деле Белгазпромбанка есть одна интересная деталь. 7 из 8 обвиняемых признали свою вину. За исключением Бабарико. Речь идет об экономических преступлениях. То есть, 7 из 8 человек с этим согласились. Но сторона защиты Бабарико говорит о политической подоплеке.
Завтра – 17 февраля – первый день слушаний.
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Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка будет открытым. Судебное разбирательство начнется завтра. Сегодня же на официальном сайте Верховного суда появился ответ...
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