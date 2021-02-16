Источник материала: БT

17 февраля начнется суд по делу Белгазпромбанка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело Белгазпромбанка: суд над топ-менеджерами будет открытым Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка будет открытым. Судебное разбирательство начнется завтра. Сегодня же на официальном сайте Верховного суда появился ответ...

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка будет открытым. Судебное разбирательство начнется завтра. Сегодня же на официальном сайте Верховного суда появился ответ на электронные обращения, которые поступили в преддверии слушаний.В нем в очередной раз подтверждается, что суд будет открытым, с участием представителей СМИ и с учетом эпидемобстановки. Разумеется, необходимо делать поправку на вместимость зала судебного заседания. О начале громкого процесса, который в последние дни подогревают все больше, наш следующий материал.Сначала отдельные информационные ресурсы утверждали, что суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка чуть ли не закрытый. Кто-то не попал на предварительное заседание, кто-то уже не СМИ и не может получить аккредитацию. Ввиду антиковидных мер места еще более ограничены. И вот тут с подачи сил, видимо, очень близких к защите Бабарико, развернулась информационная кампания – напиши в Верховный суд с требованием открытого заседания.Дальше - больше. После того как было официально еще раз подтверждено: суд открытый, не надо спекулировать на теме, через телеграм-каналы развернулась информационная кампания с призывом приходить в суд. Абсурдность ситуации в том, что хорошо известно – зал не сможет вместить всех. Тогда зачем это желание - собрать толпу?Еще одно подливающее масла в огонь утверждение стороны защиты, что у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор суда.Услышав такие слова, у человека, который не силен в знании законов, может сложиться впечатление, что никаких шансов опротестовать приговор Верховного суда нет. Вот поэтому в таких вопросах важно не только, какую информацию пытаются преподнести обществу, но то, что стараются скрыть. Порядок обжалования приговоров Верховного суда определенно существует.И тут возникает вопрос: если апелляция возможна, зачем вводить людей в заблуждение? Остается надеяться, что не для того, чтобы демонизировать процесс. Хотя признаки этого имеются. Касательно выбора Верховного суда. Резонансные дела вполне логично рассматривать в наиболее компетентной инстанции. Тогда и вероятность ошибки меньше. В деле Белгазпромбанка есть одна интересная деталь. 7 из 8 обвиняемых признали свою вину. За исключением Бабарико. Речь идет об экономических преступлениях. То есть, 7 из 8 человек с этим согласились. Но сторона защиты Бабарико говорит о политической подоплеке.Завтра – 17 февраля – первый день слушаний.