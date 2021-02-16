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Самым активным городом по направленным предложениям о будущем развитии страны был Минск
16.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТема эффективности работы предприятий широко звучала и на Всебелорусском народном собрании, предложения по конкретным направлениям поступали от белорусов и в режиме онлайн. Сайт по подготовке к масштабному форуму работал как в преддверии народного диалога, так и во время его.
В итоге на сайт поступило почти полторы тысячи предложений по различным аспектам социально-экономического и общественно-политического развития нашей страны.
Самой активной была белорусская столица. От Минска - более 40% предложений. Далее - столичная область. Брестский, Гомельский и Могилевский регионы. Наименее активными были Витебская и Гродненская области – от них 8% и 6% соответственно.
Более трети обращений по теме "Государство. Общество. Политика", 13% касаются жилищно-коммунального хозяйства и около 7% – образования и науки.
Напомним, по результатам народного диалога принята резолюция. В скором времени будет подготовлена и программа социально-экономического развития.
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Тема эффективности работы предприятий широко звучала и на Всебелорусском народном собрании, предложения по конкретным направлениям поступали от белорусов и в...
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