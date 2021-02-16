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Самым активным городом по направленным предложениям о будущем развитии страны был Минск

16.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тема эффективности работы предприятий широко звучала и на Всебелорусском народном собрании, предложения по конкретным направлениям поступали от белорусов и в режиме онлайн. Сайт по подготовке к масштабному форуму работал как в преддверии народного диалога, так и во время его. 

В итоге на сайт поступило  почти полторы тысячи предложений по различным аспектам социально-экономического и общественно-политического развития нашей страны.  

Самой  активной была белорусская столица. От Минска - более 40%  предложений. Далее - столичная область. Брестский, Гомельский и Могилевский регионы. Наименее активными были  Витебская  и Гродненская области – от них 8% и 6% соответственно. 

Более трети обращений по теме "Государство. Общество. Политика", 13% касаются жилищно-коммунального хозяйства и  около 7% – образования и науки.

Напомним, по результатам народного диалога  принята резолюция. В скором времени будет подготовлена и программа социально-экономического развития. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тема эффективности работы предприятий широко звучала и на Всебелорусском народном собрании, предложения по конкретным направлениям поступали от белорусов и в...
 
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