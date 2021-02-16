Пострадавший омоновец и отсутствие обвиняемых. Как прошел второй день суда над блогерами Кабановым и Петрухиным

Источник материала: Tut.by

16 февраля в Октябрьском суде Могилева возобновили слушания по уголовному делу брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Сами подсудимые на заседании суда не присутствовали.

Фото: «Наша Ніва» Кабанова и Петрухина, напомним, удалили с предыдущего судебного заседания за нарушение порядка его проведения.

Как сообщает «Радыё Свабода» , судья Ольга Кравченко не удовлетворила ходатайство адвокатов о возвращении подсудимых в суд. Представитель гособвинения, позицию которого поддержала судья, заявил, что обвиняемые удалены до конца судебного разбирательства.

Пострадавший омоновец: «Я переживаю за своих близких»

Согласно обвинительному заключению, подсудимые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию омоновца Виталия Автушенко с оскорбительными комментариями. Милиционер признан потерпевшим и пытается взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей за моральный ущерб.

Фотография силовика появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая. Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. Он настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.

«Я стал переживать за своих близких и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», — заявил в суде Виталий Автушенко.

Еще один пострадавший — судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин. Лещенко планируют заслушать на следующем заседании 19 февраля.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы YouTube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», статье 369 УК «Оскорбление представителя власти», а Сергею Петрухину — еще и по статье 391 УК «Оскорбление судьи или народного заседателя».

Согласно обвинению, действия Кабанова и Петрухина в сговоре с Тихановским были направлены на обострение политической напряженности в стране. Массовые мероприятия, организованные ими, проводились без разрешения местных органов власти и нарушали общественный порядок.

Кабанов пропал 15 июня прошлого года, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Блогер получил 15 суток, пропал из изолятора и наконец нашелся в Минске на «Володарке».

Сергея Петрухина задержали 16 июня в деревне под Пуховичами, после чего также отвезли в минское СИЗО. С тех пор блогеров удерживали в СИЗО-1. Правозащитники признали и Петрухина, и Кабанова политзаключенными.