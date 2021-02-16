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О любимом деле и активной гражданской позиции механизатора из глубинки в ролике "Мы - белорусы!"

17.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большая часть делегатов народного форума была представлена  людьми труда, как говорится, от земли. В их числе и героиня нашего следующего ролика. 

Уже 46 лет она работает трактористом в хозяйстве Дзержинского района. Согласитесь, не самая популярная профессия среди женщин. Однако она сумела не только сломать гендерные стереотипы, но и заработать авторитет среди своих коллег-мужчин. О любимом деле и активной гражданской позиции механизатора из глубинки - в нашем ролике "Мы - белорусы!" (видео). 

 
 
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Большая часть делегатов народного форума была представлена  людьми труда, как говорится, от земли. В их числе и героиня нашего следующего ролика.  Уже 46 лет она...
 
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