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О любимом деле и активной гражданской позиции механизатора из глубинки в ролике "Мы - белорусы!"
17.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшая часть делегатов народного форума была представлена людьми труда, как говорится, от земли. В их числе и героиня нашего следующего ролика.
Уже 46 лет она работает трактористом в хозяйстве Дзержинского района. Согласитесь, не самая популярная профессия среди женщин. Однако она сумела не только сломать гендерные стереотипы, но и заработать авторитет среди своих коллег-мужчин. О любимом деле и активной гражданской позиции механизатора из глубинки - в нашем ролике "Мы - белорусы!" (видео).
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Большая часть делегатов народного форума была представлена людьми труда, как говорится, от земли. В их числе и героиня нашего следующего ролика. Уже 46 лет она...
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