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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский экспорт получил поддержку на самом высоком уровне Один из инструментов – кредитование. Так, предусмотрены экспортные займы резидентам страны и заграничным покупателям. Еще одна новация - отмена минимальной суммы...

Один из инструментов – кредитование. Так, предусмотрены экспортные займы резидентам страны и заграничным покупателям. Еще одна новация - отмена минимальной суммы кредитов, ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков.Подробнее о повышении привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции в сюжете Алины Лаппо.Правительство активно работает над мерами стимулирования экспорта. Накануне в Министерстве экономики прокомментировали положение указа, который сделает механизм поддержки экспорта привлекательнее и доступнее.Кредитование - один из основных инструментов. Банки будут предоставлять экспортные займы белорусским производителям товаров и услуг для продажи за рубеж. Аналогичные меры предложат и иностранным покупателям.Еще одна новация, но уже для малого бизнеса... Снят предельный уровень, при котором можно обращаться к экспортному кредитованию. Ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Также предусматривается и предоставление права страховым организациям проводить страхование экспортных рисков без привлечения средств бюджета. Важно, чтобы собственный капитал организации был не менее 25 миллионов рублей.Указ распространяется на все рынки, где есть возможность страхования и продвижения своей продукции. Также в будущем планируется стимулировать субъекты хозяйствования для продвижения белорусских товаров и в государства дальней дуги, и, в частности, в страны Европейского союза. Такие меры прежде всего позволят приблизиться к основной цели - диверсификация рынков сбыта.