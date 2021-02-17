Милиция пришла домой к задержанным за концерт на турбазе музыкантам «РСП». Искали протестную символику

Источник материала: Tut.by

По месту жительства музыкантов группы «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), задержанных 13 февраля за концерт, приходили с осмотрами. Как рассказала менеджер группы Анастасия Доль, силовики искали протестную символику.



Иллюстративное фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— На данный момент нам известно, что к четырем участникам РСП приходили домой сотрудники внутренних дел, проводили осмотр на предмет запрещенной символики, — рассказала Анастасия.

По словам девушки, силовики вели себя достаточно корректно и спокойно. Ничего запрещенного при осмотре не нашли.

Есть информация, что с такими же осмотрами приходили и к другим задержанным на турбазе под Смолевичами.

Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа задержали участников и зрителей концерта белорусских групп «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band. По данным пресс-службы МВД, всего на несанкционированном массовом мероприятии «под видом музыкальной вечеринки» задержали 68 человек. Десять из них — детей и тех, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние, отпустили.

Суды над задержанными начались 15 февраля. Анастасия Доль была оштрафована на 30 базовых величин, клавишнику, вокалисту «РСП», актеру Павлу Городницкому и басисту Андрею Осипчику присудили по 15 суток.