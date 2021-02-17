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Милиция пришла домой к задержанным за концерт на турбазе музыкантам «РСП». Искали протестную символику
17.02.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По месту жительства музыкантов группы «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), задержанных 13 февраля за концерт, приходили с осмотрами. Как рассказала менеджер группы Анастасия Доль, силовики искали протестную символику.
— На данный момент нам известно, что к четырем участникам РСП приходили домой сотрудники внутренних дел, проводили осмотр на предмет запрещенной символики, — рассказала Анастасия.
По словам девушки, силовики вели себя достаточно корректно и спокойно. Ничего запрещенного при осмотре не нашли.
Есть информация, что с такими же осмотрами приходили и к другим задержанным на турбазе под Смолевичами.
Напомним, 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района сотрудники ОМОНа
Суды над задержанными начались 15 февраля. Анастасия Доль была оштрафована на 30 базовых величин, клавишнику, вокалисту «РСП», актеру Павлу Городницкому и басисту Андрею Осипчику
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Милиция пришла домой к задержанным за концерт на турбазе музыкантам «РСП». Искали протестную символику
Есть информация, что с такими же осмотрами приходили и к другим задержанным на турбазе под Смолевичами.
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