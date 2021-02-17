«Черное утро»: что известно об обысках, которые прошли у правозащитников и журналистов по всей стране

Источник материала: Tut.by

С самого утра 16 февраля силовики с обысками пришли к представителям Белорусской ассоциации журналистов, правозащитникам, волонтерам, юристам, а также профсоюзным активистам. Как сообщили в Следственном комитете, обыски прошли «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».



Фото: TUT.BY

В общей сложности обыски прошли в квартирах более 40 журналистов, правозащитников, юристов и активистов в разных городах Беларуси. Везде изымали технику, средства связи, деньги, документы, касающиеся деятельности организаций, а также флаги, плакаты, печатную продукцию. По неподтвержденным данным, в Минске и регионах задержали несколько человек.

К кому приходили

Минск

Обыски прошли в офисе организации ОО «Белорусская ассоциация журналистов», у ее председателя Андрея Бастунца, пресс-секретаря Бориса Горецкого, юристов Олега Агеева, Кристины Рихтер и эксперта по цифровой безопасности Николая Кванталиани.

Правозащитники: обыски прошли в офисах ПЦ «Весна», а также у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, юриста Павла Сапелко, правозащитников Наталья Сацункевич и Дмитрия Соловьева.

Обыск также прошел в офисе независимого профсоюза РЭП, главы организации Геннадия Федынича и председателя Василия Завадского, а также у членов организации Вацлава Орешко, Игоря Комлика и Андрея Комлик-Яматина.

Василий Завадский сообщил, что в ходе обыска в диване на кухне нашли охотничий патрон. «Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация», — прокомментировал случившееся Завадский.

Задержан правозащитник Дмитрий Соловьев.

Гомель и Гомельская область

Обыскам подверглись журналисты: Лариса Щирякова, Анатолий Готовчиц, пресс-секретарь Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгения Паращенко, журналист и правозащитник из Речицы Андрей Медведев. Также силовики с обыском приходили в квартиру отца журналиста Евгения Меркиса.

Правозащитники и волонтеры: руководители филиалов ПЦ «Вясна» в Мозыре и Светлогорске Владимир Телепун и Алена Маслюкова, Илья Миронов, Валерий Слепухин, Валерий Путицкий (Речица).

Активисты: Владимир Кацора, Надежда Лашенко-Казакова, Светлана Король.

Обыск прошел у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака (Речица).

Могилев

Правозащитники: сотрудники филиала ПЦ «Вясна» Алексей Колчин и Борис Бухель, руководитель Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Владимир Кравченко.

Журналисты: Алесь Бураков и Алесь Бураков — младший, Александр Райкон.

В деревне Техтин Могилевской области была задержана дочь главы партии БНФ Григория Костусева Екатерина. Обыск провели в родительском доме, а затем и в могилевской квартире Екатерины, после девушку отпустили.

Витебск

Обыски прошли у правозащитников Ирины Третьяковой и Павла Левинова.

Брест

Пришли к правозащитникам Владимиру Величкину и Владимиру Малею.

Обыски провели у родителей волонтеров Екатерины Божко и Анны Богданович.

Сообщается, что задержан юрист Профсоюза РЭП и правозащитник «Весны» Владимир Малей. До сих пор не известна судьба и волонтера Екатерины Божко.



После обыска в офисе ПЦ «Весна»

Реакция на произошедшее

«Сегодняшние обыски в офисе Белорусской ассоциации журналистов, самой известной организации по защите свободы СМИ в Беларуси, и в домах ее членов — еще одно тревожное событие для свободы СМИ и свободы слова в стране. Это происходит после серии тревожных судебных преследований в отношении сотрудников СМИ и журналистов за последние несколько месяцев», — говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро.

СМИ Терезы Рибейро. «Заключив в тюрьму или принудительно выслав почти всех, кто связан с политической оппозицией в стране, белорусские власти теперь нацелились на правозащитников и журналистов, чьим единственным преступлением было документирование волны грубых нарушений прав человека, совершенных силами безопасности после спорных президентских выборов в августе прошлого года», — заявила представитель «Международной амнистии» Аиша Юнг.

«Эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет», — написал пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

«Помощь пострадавшим в ходе репрессий гражданам все чаще становится фактическим поводом для возбуждения уголовных дел в отношении белорусов, защищающих права человека», — отмечают в совместном заявлении белорусские правозащитные и общественные организации и указывают на «беспрецедентное давления за профессиональную деятельность в сфере защиты прав человека».

«То, что сегодня произошло, это какое-то черное утро. Это облава на людей нашей профессии и на правозащитников. По существу, совершается беззаконие против журналистов», — заявила экс-глава БАЖ Жанна Литвина в комментарии «Еврорадио».