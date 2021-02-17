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«Черное утро»: что известно об обысках, которые прошли у правозащитников и журналистов по всей стране
17.02.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С самого утра 16 февраля силовики
В общей сложности обыски прошли в квартирах более 40 журналистов, правозащитников, юристов и активистов в разных городах Беларуси. Везде изымали технику, средства связи, деньги, документы, касающиеся деятельности организаций, а также флаги, плакаты, печатную продукцию. По неподтвержденным данным, в Минске и регионах задержали несколько человек.
К кому приходили
Минск
Обыски прошли в офисе организации ОО «Белорусская ассоциация журналистов», у ее председателя Андрея Бастунца, пресс-секретаря Бориса Горецкого, юристов Олега Агеева, Кристины Рихтер и эксперта по цифровой безопасности Николая Кванталиани.
Правозащитники: обыски прошли в офисах ПЦ «Весна», а также у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, юриста Павла Сапелко, правозащитников Наталья Сацункевич и Дмитрия Соловьева.
Обыск также прошел в офисе независимого профсоюза РЭП, главы организации Геннадия Федынича и председателя Василия Завадского, а также у членов организации Вацлава Орешко, Игоря Комлика и Андрея Комлик-Яматина.
Василий Завадский сообщил, что в ходе обыска в диване на кухне нашли охотничий патрон. «Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация», — прокомментировал случившееся Завадский.
Задержан правозащитник Дмитрий Соловьев.
Гомель и Гомельская область
Обыскам подверглись журналисты: Лариса Щирякова, Анатолий Готовчиц, пресс-секретарь Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгения Паращенко, журналист и правозащитник из Речицы Андрей Медведев. Также силовики с обыском приходили в квартиру отца журналиста Евгения Меркиса.
Правозащитники и волонтеры: руководители филиалов ПЦ «Вясна» в Мозыре и Светлогорске Владимир Телепун и Алена Маслюкова, Илья Миронов, Валерий Слепухин, Валерий Путицкий (Речица).
Активисты: Владимир Кацора, Надежда Лашенко-Казакова, Светлана Король.
Обыск прошел у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака (Речица).
Могилев
Правозащитники: сотрудники филиала ПЦ «Вясна» Алексей Колчин и Борис Бухель, руководитель Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Владимир Кравченко.
Журналисты: Алесь Бураков и Алесь Бураков — младший, Александр Райкон.
В деревне Техтин Могилевской области
Витебск
Обыски прошли у правозащитников Ирины Третьяковой и Павла Левинова.
Брест
Пришли к правозащитникам Владимиру Величкину и Владимиру Малею.
Обыски провели у родителей волонтеров Екатерины Божко и Анны Богданович.
Сообщается, что задержан юрист Профсоюза РЭП и правозащитник «Весны» Владимир Малей. До сих пор не известна судьба и волонтера Екатерины Божко.
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«Черное утро»: что известно об обысках, которые прошли у правозащитников и журналистов по всей стране
В общей сложности обыски прошли в квартирах более 40 журналистов, правозащитников, юристов и активистов в разных городах Беларуси.
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