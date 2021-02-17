Фигурант «хороводного» дела, брестский активист Виктор Климус уехал из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Брестский активист, руководитель культурно-просветительского учреждения «Грунт» Виктор Климус уехал из Беларуси, сообщает «Брестская газета» .



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По словам активиста, сейчас он находится в Варшаве.

«Нямногія ведалі. Некаторыя здагадваліся. Для ўсіх астатніх мушу прызнацца публічна: я — палітэмігрант. Доўга давалася гэтае рашэнне. Але на дадзены момант я перакананы — адсюль змагу зрабіць болей. Пры ўсіх мінусах эміграцыі, прасторы для манёўра ў Беларусі на дадзены момант не засталося зусім. Сядзець не хачу. Мой парваны пашпарт зараз не зменіць нічога, нажаль. Таму прабачце і не судзіце строга», — написал 16 февраля Виктор Климус.

Виктор Климус является фигурантом «хороводного» дела — после событий 13 сентября, когда во время масштабной акции протеста в Бресте ее участники водили хоровода на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

16 ноября прошлого года в его квартире был обыск.

Напомним, судебное рассмотрение уголовного дела первых десяти обвиняемых за хоровод на перекрестке уже завершилось. Гособвинение запросило для всех обвиняемых «химию» — с направлением и без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суд огласит 25 февраля в 11.00. Всего же фигурантами «хороводного» дела являются не менее 50 человек. 15 февраля суд начал рассматривать дело второй десятки обвиняемых.