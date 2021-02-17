Обыски по всей стране, суды, на которые пускают не всех, шокирующие жировки и налоги для ИП - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





«Настроение такое хорошее, что решили не проверять почтовый ящик на наличие жировки», — так ( и не только так ) белорусы шутят о подорожавшей коммуналке. Еще бы: ведь суммы за январь в некоторых случаях оказались аж на 30 процентов выше, чем в декабре. А вот еще о чем мы успели вам рассказать вчера.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Уже сегодня начнется суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико . И хоть процесс анонсировали как открытый, пустят на него не всех. Верховный суд пояснил, почему . свое послание перед судом. Информировать белорусов о ходе судебного процесса будет государственная пресса. Сам же политзаключенный и экс-банкир передал белорусамперед судом.

. И хоть процесс анонсировали как открытый, пустят на него не всех. . началось с новостей об обысках у журналистов и правозащитников по всей стране. Силовики приходили и в офисы БАЖ, и в лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», А вчера утрооб. Силовики приходили и в офисы БАЖ, и в лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». Чаще всего люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса — у них, как правило, изымают технику и телефоны. Но есть и задержанные .





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

В Бресте начался суд над местным жителем, который был вместе с погибшим Геннадием Шутовым 11 августа. Его обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в гражданке). Мужчине грозит 25 лет лишения свободы. Застреливший Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим. Здесь наш подробный репортаж из суда .





СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

Еще в «дофейсбучные» и «доинстаграмные» времена, многие вели дневники. Причем делали это не только ученые, историки, писатели, журналисты, художники и другая интеллигенция, но и простые люди. В Народном комплексном музее «Гісторыя Заронаўскага краю» в деревне Зароново под Витебском хранятся три дневника. Авторы — малограмотные местные сельчанки Анна Кузьмина, Екатерина Никитина и Мария Ворошилина. Мы полистали пожелтевшие и посеревшие от времени страницы — и удивились, как много там всего интересного !





Скрип колес, рев мотора и «полеты» без глушителя — это развлечение и хобби для одних и раздражитель и бессонные ночи — для других. Таковы две стороны одной медали, вернее занятия — покатушек, которые водители называют дрифтом и устраивают на стоянках возле гипермаркетов. Пообщались с дрифтерами о том, зачем им это все надо .

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» проиграло дома московскому «Динамо» . Смотрите, сколько шайб было пропущено .

Плей-офф футбольной Лиги чемпионов начался с самого рейтингового противостояния 1/8 финала: испанская «Барселона» принимала французский «Пари Сен-Жермен». Вот как это было .





И о биатлоне. Дарья Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Мы следили за всеми подробностями гонки . А вот Белорусская федерация биатлона тем временем пожаловалась на буллинг : там считают, что «активность комментаторов и некоторых интернет-ресурсов имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в коллектив биатлонной сборной страны».

Все новости вторника, 16 февраля

Кстати, вы же помните, почему важно часто пить воду? Правда, даже те, кто знает, что обезвоживание вызывает головные и мышечные боли, а также недостаток энергии, все равно забывают это делать. Ловите сразу восемь подсказок для таких случаев — какая-то наверняка пригодится. Будьте здоровы и берегите себя!

Ваша редакция