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Обыски по всей стране, суды, на которые пускают не всех, шокирующие жировки и налоги для ИП - все за вчера

17.02.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


«Настроение такое хорошее, что решили не проверять почтовый ящик на наличие жировки», — так (и не только так) белорусы шутят о подорожавшей коммуналке. Еще бы: ведь суммы за январь в некоторых случаях оказались аж на 30 процентов выше, чем в декабре. А вот еще о чем мы успели вам рассказать вчера.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Уже сегодня начнется суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. И хоть процесс анонсировали как открытый, пустят на него не всех. Верховный суд пояснил, почему. Информировать белорусов о ходе судебного процесса будет государственная пресса. Сам же политзаключенный и экс-банкир передал белорусам свое послание перед судом.
  • А вчера утро началось с новостей об обысках у журналистов и правозащитников по всей стране. Силовики приходили и в офисы БАЖ, и в лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», и в независимый профсоюз РЭП. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». Чаще всего люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса — у них, как правило, изымают технику и телефоны. Но есть и задержанные.


  • Александр Лукашенко провел совещание по развитию отечественной мотовелотехники, на котором потребовал определить четкие перспективы развития мотовелозавода и предупредил, что «идеи разорвать предприятие на куски» расценивает как антигосударственные.
  • Для индивидуальных предпринимателей могут ввести существенные изменения, которые касаются среди прочего единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН. Фактически рассматривается возможность повышения налогов для ИП, в некоторых случаях — до 16%. Заработают новшества, если их одобрят, в 2022 году. Спросили у экспертов, что будет, если задумки реализуют на практике.
  • Белорусскому бизнесу действительно уже предрекли непростые времена. Правда, готовиться к закручиванию гаек белорусскому бизнесу не впервой. Но как так получилось, что частный сектор, который эксперты называют драйвером экономики, теперь обещают «вырезать каленым железом»?
  • В Беларуси разрабатывается законопроект об иностранных агентах, к которым предлагают приравнивать частные лица и организации, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа. Вот о чем идет речь.
  • Для тех, кто любит длинное чтиво, свежий выпуск «Экономики на пальцах, в котором независимый аналитик Сергей Чалый подробно разбирает Всебелорусское народное собрание.
  • Многие наши читатели заметили опустевшие полки в магазинах сети Bigzz. Разбирались, что происходит с этими гипермаркетами.
  • А вот такого точно еще не было: курс биткоина вчера превысил отметку в 50 тысяч долларов за монету.

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

  • В Бресте начался суд над местным жителем, который был вместе с погибшим Геннадием Шутовым 11 августа. Его обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в гражданке). Мужчине грозит 25 лет лишения свободы. Застреливший Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим. Здесь наш подробный репортаж из суда.


  • СК завершил проверку по факту смерти гомельчанина Александра Вихора во время протестов. Установлено, что «к наступлению смерти привели внезапно обострившиеся, имевшиеся у него заболевания сердечно-сосудистой системы». Семье погибшего в возбуждении уголовного дела по факту смерти отказано.
  • И снова череда судов: от административных (участники концерта под Смолевичами, лыжники, задержанные в Молодечно) до уголовных (журналистки «Белсата», блогеры Кабанов и Петрухин). Весь день в мельчайших подробностях мы постарались описать в нашем традиционном онлайне.
  • А вот у жителя Витебска ГАИ второй раз забрала автомобиль для проверки подлинности VIN-кода. Первый раз это произошло в июле, а в феврале к машине снова возникли вопросы. Правда, внимание она действительно привлекает.
  • В рамках проекта «Одно утро», в котором за чашечкой кофе мы говорим с интересными женщинами и о косметических трендах, и о карьерных достижениях, в этот раз побеседовали с Юлией Семченко — визажистом, мамой пятилетнего сына и женой экс-главы президентского пула журналистов на канале ОНТ — Дмитрия Семченко.

СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

  • Еще в «дофейсбучные» и «доинстаграмные» времена, многие вели дневники. Причем делали это не только ученые, историки, писатели, журналисты, художники и другая интеллигенция, но и простые люди. В Народном комплексном музее «Гісторыя Заронаўскага краю» в деревне Зароново под Витебском хранятся три дневника. Авторы — малограмотные местные сельчанки Анна Кузьмина, Екатерина Никитина и Мария Ворошилина. Мы полистали пожелтевшие и посеревшие от времени страницы — и удивились, как много там всего интересного!


  • Скрип колес, рев мотора и «полеты» без глушителя — это развлечение и хобби для одних и раздражитель и бессонные ночи — для других. Таковы две стороны одной медали, вернее занятия — покатушек, которые водители называют дрифтом и устраивают на стоянках возле гипермаркетов. Пообщались с дрифтерами о том, зачем им это все надо.

О СПОРТЕ

  • Минское «Динамо» проиграло дома московскому «Динамо». Смотрите, сколько шайб было пропущено.

  • Плей-офф футбольной Лиги чемпионов начался с самого рейтингового противостояния 1/8 финала: испанская «Барселона» принимала французский «Пари Сен-Жермен». Вот как это было.


  • И о биатлоне. Дарья Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Мы следили за всеми подробностями гонки. А вот Белорусская федерация биатлона тем временем пожаловалась на буллинг: там считают, что «активность комментаторов и некоторых интернет-ресурсов имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в коллектив биатлонной сборной страны».

Все новости вторника, 16 февраля

Кстати, вы же помните, почему важно часто пить воду? Правда, даже те, кто знает, что обезвоживание вызывает головные и мышечные боли, а также недостаток энергии, все равно забывают это делать. Ловите сразу восемь подсказок для таких случаев — какая-то наверняка пригодится. Будьте здоровы и берегите себя!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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