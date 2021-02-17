Обыски по всей стране, суды, на которые пускают не всех, шокирующие жировки и налоги для ИП - все за вчера

«Настроение такое хорошее, что решили не проверять почтовый ящик на наличие жировки», — так (и не только так) белорусы шутят о подорожавшей коммуналке. Еще бы: ведь суммы за январь в некоторых случаях оказались аж на 30 процентов выше, чем в декабре. А вот еще о чем мы успели вам рассказать вчера.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Уже сегодня начнется суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. И хоть процесс анонсировали как открытый, пустят на него не всех. Верховный суд пояснил, почему. Информировать белорусов о ходе судебного процесса будет государственная пресса. Сам же политзаключенный и экс-банкир передал белорусам свое послание перед судом.
А вчера утро началось с новостей об обысках у журналистов и правозащитников по всей стране. Силовики приходили и в офисы БАЖ, и в лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», и в независимый профсоюз РЭП. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности». Чаще всего люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса — у них, как правило, изымают технику и телефоны. Но есть и задержанные.
Александр Лукашенко провел совещание по развитию отечественной мотовелотехники, на котором потребовал определить четкие перспективы развития мотовелозавода и предупредил, что «идеи разорвать предприятие на куски» расценивает как антигосударственные.
Для индивидуальных предпринимателей могут ввести существенные изменения, которые касаются среди прочего единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН. Фактически рассматривается возможность повышения налогов для ИП, в некоторых случаях — до 16%. Заработают новшества, если их одобрят, в 2022 году. Спросили у экспертов, что будет, если задумки реализуют на практике.
Белорусскому бизнесу действительно уже предрекли непростые времена. Правда, готовиться к закручиванию гаек белорусскому бизнесу не впервой. Но как так получилось, что частный сектор, который эксперты называют драйвером экономики, теперь обещают «вырезать каленым железом»?
В Беларуси разрабатывается законопроект об иностранных агентах, к которым предлагают приравнивать частные лица и организации, получающие финансирование на политическую деятельность из-за рубежа. Вот о чем идет речь.
А вот такого точно еще не было: курс биткоина вчера превысил отметку в 50 тысяч долларов за монету.
СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
В Бресте начался суд над местным жителем, который был вместе с погибшим Геннадием Шутовым 11 августа. Его обвиняют в покушении на убийство военнослужащего (тот во время протестов был в гражданке). Мужчине грозит 25 лет лишения свободы. Застреливший Шутова мужчина по делу проходит потерпевшим. Здесь наш подробный репортаж из суда.
СК завершилпроверку по факту смерти гомельчанина Александра Вихора во время протестов. Установлено, что «к наступлению смерти привели внезапно обострившиеся, имевшиеся у него заболевания сердечно-сосудистой системы». Семье погибшего в возбуждении уголовного дела по факту смерти отказано.
В рамках проекта «Одно утро», в котором за чашечкой кофе мы говорим с интересными женщинами и о косметических трендах, и о карьерных достижениях, в этот раз побеседовали с Юлией Семченко — визажистом, мамой пятилетнего сына и женой экс-главы президентского пула журналистов на канале ОНТ — Дмитрия Семченко.
СТОИТ ПРОЧЕСТЬ
Еще в «дофейсбучные» и «доинстаграмные» времена, многие вели дневники. Причем делали это не только ученые, историки, писатели, журналисты, художники и другая интеллигенция, но и простые люди. В Народном комплексном музее «Гісторыя Заронаўскага краю» в деревне Зароново под Витебском хранятся три дневника. Авторы — малограмотные местные сельчанки Анна Кузьмина, Екатерина Никитина и Мария Ворошилина. Мы полистали пожелтевшие и посеревшие от времени страницы — и удивились, как много там всего интересного!
Скрип колес, рев мотора и «полеты» без глушителя — это развлечение и хобби для одних и раздражитель и бессонные ночи — для других. Таковы две стороны одной медали, вернее занятия — покатушек, которые водители называют дрифтом и устраивают на стоянках возле гипермаркетов. Пообщались с дрифтерами о том, зачем им это все надо.
Плей-офф футбольной Лиги чемпионов начался с самого рейтингового противостояния 1/8 финала: испанская «Барселона» принимала французский «Пари Сен-Жермен». Вот как это было.
И о биатлоне. Дарья Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Мы следили за всеми подробностями гонки. А вот Белорусская федерация биатлона тем временем пожаловалась на буллинг: там считают, что «активность комментаторов и некоторых интернет-ресурсов имеет заказной характер и преследует цель внести раскол в коллектив биатлонной сборной страны».
Кстати, вы же помните, почему важно часто пить воду? Правда, даже те, кто знает, что обезвоживание вызывает головные и мышечные боли, а также недостаток энергии, все равно забывают это делать. Ловите сразу восемь подсказок для таких случаев — какая-то наверняка пригодится. Будьте здоровы и берегите себя!
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