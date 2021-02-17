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В Лунинецком районе экс-директора сельхозпредприятия осудили за взятки

17.02.2021 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лунинце огласили приговор бывшему директору хозяйства «Синкевичский», который обвинялся в коррупции, сообщает суд.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

По версии обвинения, экс-руководитель получил в три приема от менеджера «Белавтомазсервиса» материальные ценности на общую сумму 550 рублей. Кроме того, предприятие предоставило сыну обвиняемого строительные материалы и бесплатно доставило их на участок.

Суд признал мужчину виновным в получении взятки повторно и назначил три года лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также запретили на 5 лет занимать руководящие должности. Кроме того, с обвиняемого взыскали почти 3 тысячи рублей дохода, полученного преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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С него также взыскали почти 3 тысячи рублей дохода, полученного преступным путем.
 
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