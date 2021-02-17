Чем кормить лебедей и уток зимой - советы экспертов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Лебеди и утки хорошо переносят холодное время года и могут самостоятельно найти себе пропитание, говорят специалисты министерства природных ресурсов и окружающей среды.

Нынешняя зима в Беларуси выдалась холодной. Люди начали активно подкармливать уток и лебедей, переживая о том, что они мерзнут и голодают. Однако в Минприроды спешат всех успокоить.

"Птицы сидят на льду или на берегу водоемов, поджав под себя лапы – так они экономят энергию", - поясняют эксперты.

В зимнее время птицы питаются обычно мелкими рачками, личинками, семенами насекомых, активным илом, вегетативными частями водных растений. Подкармливать их можно, говорят специалисты, но только при резком снижении температуры – от 15 градусов мороза и ниже. Делать это нужно только в местах их массового скопления.

В качестве подкормки подойдет зерно (овес, ячмень, пшеница), птичий комбикорм, сырые и вареные овощи. А вот хлебом кормить птиц не рекомендуют – он может оказать негативное влияние на их пищеварение.

"Необходимо помнить, что, подкармливая водоплавающих птиц, мы отучаем их от самостоятельного поиска пропитания и они становятся зависимыми от человека", - напоминают специалисты.

Напомним, что в январе орнитологи заметили на водоеме под Гродно новый для Беларуси вид птиц - утку-каролинку. Это североамериканский вид уток, который содержится в Европе в зоопарках или у частных лиц.

Читайте также: