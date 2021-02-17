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Первокурсник лицея продал нерабочий LG под видом iPhone SE. Отделался «легким испугом»
17.02.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первокурсник столичного лицея разместил объявление о продаже мобильного телефона iPhone SE. Покупатель нашелся быстро, но, заплатив деньги, получил нерабочий LG. Прокуратура согласовала административное наказание вместо уголовного,
16-летний парень разместил на одной из торговых площадок объявление о продаже мобильного телефона iPhone SE, которого у него не было. Он выставил стоимость 180 рублей, покупатель вскоре нашелся, перечислил первокурснику деньги и оплатил почтовые услуги.
Получив посылку, в ней он вместо iPhone SE нашел LG, к тому же — еще и нерабочий. Покупатель обратился в милицию
Продавца не составило труда найти. Парня хотели привлечь к уголовной ответственности, но он признал свою вину и возместил ущерб, и его привлекли к административной — вместо реального или условного срока он получил штраф в 20 базовых величин (580 рублей. — Прим. TUT.BY).
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Парня хотели привлечь к уголовной ответственности, но он признал свою вину и возместил ущерб, и его привлекли к административной - вместо реального или условного...
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