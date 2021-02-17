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Саперы, ОМОН, эвакуация машин с парковки. Что происходит возле суда, где сегодня будут судить Бабарико
17.02.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 17 февраля, в суде Московского района Верховный суд будет рассматривать «дело Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. До заседания у здания эвакуировали машины и приехали саперы, работают десятки омоновцев.
Заседание начнется в 11.00. За час-полтора к суду приехали саперы, а транспорт с парковок вывезли эвакуатором,
Здание не оцеплено, но подъезды перекрыты металлическим забором. За забором стоят микроавтобусы, один автозак и желтый автобус МАЗ. Вокруг ходят наряды милиции. Возле суда замечены десятки омоновцев,
Людей пообещали пропускать с 10 утра, первые слушатели собрались еще раньше. Среди них — член координационного совета Максим Богрецов.
— К сожалению, до цивилизации нам еще пилить и пилить в судебной системе. И сейчас все эти сложности отражаются на всем остальном. Кто сюда будет вкладывать какие-то инвестиции, глядя на сложности, которые происходят с банкирами, чиновниками? —
Сначала те, кто хотели бы попасть на заседание, толпились у входа, теперь люди выстроились в очередь, в которой стоит уже порядка 50 человек.
В зал суда слушателей
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Саперы, ОМОН, эвакуация машин с парковки. Что происходит возле суда, где сегодня будут судить Бабарико
Сегодня, 17 февраля, в суде Московского района Верховный суд будет рассматривать «дело Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. До заседания у здания эвакуировали...
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