Саперы, ОМОН, эвакуация машин с парковки. Что происходит возле суда, где сегодня будут судить Бабарико

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 17 февраля, в суде Московского района Верховный суд будет рассматривать «дело Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. До заседания у здания эвакуировали машины и приехали саперы, работают десятки омоновцев.



Фото: телеграм-канал «Виктор Бабарико — официальный канал»

Заседание начнется в 11.00. За час-полтора к суду приехали саперы, а транспорт с парковок вывезли эвакуатором, сообщает канал Виктора Бабарико.

Здание не оцеплено, но подъезды перекрыты металлическим забором. За забором стоят микроавтобусы, один автозак и желтый автобус МАЗ. Вокруг ходят наряды милиции. Возле суда замечены десятки омоновцев, сообщает «Радыё Свабода».











Фото: «Радыё Свабода»

Людей пообещали пропускать с 10 утра, первые слушатели собрались еще раньше. Среди них — член координационного совета Максим Богрецов.

— К сожалению, до цивилизации нам еще пилить и пилить в судебной системе. И сейчас все эти сложности отражаются на всем остальном. Кто сюда будет вкладывать какие-то инвестиции, глядя на сложности, которые происходят с банкирами, чиновниками? — говорит он.

Сначала те, кто хотели бы попасть на заседание, толпились у входа, теперь люди выстроились в очередь, в которой стоит уже порядка 50 человек.











Фото: телеграм-канал «Виктор Бабарико — официальный канал»

В зал суда слушателей не пускают с телефоном и планшетом, технику просят сдать на входе.