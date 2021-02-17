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«К году мои ногти отслоились полностью». История девушки с буллезным эпидермолизом

17.02.2021 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда Саше не было еще и года, родители стали замечать на ее теле странные пузыри, похожие на ожоги. Они появлялись в местах, где до кожи дотрагивались пеленки. Сначала никто не понимал, что с ребенком, но позже Саше поставили диагноз «буллезный эпидермолиз». Это генетическое заболевание, при котором кожа человека такая хрупкая, что ее может повредить почти любое прикосновение. У Саши все тело в шрамах и совсем нет ногтей, а однажды она неудачно упала и кожа с ее руки слезла, как перчатка. Девушка рассказала о трудных моментах детства, когда мама каждый день перебинтовывала ее раны, сильной боли, с которой живет, сколько себя помнит и реакции окружающих. Несмотря на свою болезнь, Саша старается жить полноценной жизнью и больше всего она не любит, когда ее жалеют.

 
 
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