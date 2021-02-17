В Рогачевском районе шестой день ищут мужчину. Местные думают, что его по дороге домой замело снегом

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе уже шестой день ищут пропавшего мужчину. В ночь с 11 на 12 февраля он возвращался с работы домой, но в родную деревню так и не пришел. Местные уверены: сосед сбился с пути, замерз — а потом его замело снегом так, что до сих пор не могут найти.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

60-летний Иван Ковшов ночью возвращался из поселка Ильич, где он работал на местном предприятии, домой — в деревню Гута. Расстояние между населенными пунктами — около трех километров. Путь пролегает через лес и поля. Около 24.00 мужчина вышел из поселка — и больше его никто не видел.

— Там почти нет дороги и, скорее всего, протоптанную ранее колею замело снегом — и человек просто сбился с пути, упал и замерз, — предполагают местные.

В сельсовете же говорят, что в ту ночь снегопада еще не было — и лесная, и проселочная дороги не были заметены.

В милиции сообщили, что заявление о пропаже человека им поступило 12 февраля. С тех пор местного жителя ищут, в том числе и с помощью спецтехники, но пока поиски результатов не принесли.

Напомним, 13 января в лесу Быховского района нашли замерзшей женщину. Она шла из деревни Красная Беларусь в Быхов.

В начале декабря прошлого года похожий случай произошел под Бобруйском : женщина пошла в лес за дровами, заблудилась — и замерзла насмерть.