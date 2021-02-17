|
В Рогачевском районе шестой день ищут мужчину. Местные думают, что его по дороге домой замело снегом
17.02.2021 12:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе уже шестой день ищут пропавшего мужчину. В ночь с 11 на 12 февраля он возвращался с работы домой, но в родную деревню так и не пришел. Местные уверены: сосед сбился с пути, замерз — а потом его замело снегом так, что до сих пор не могут найти.
60-летний Иван Ковшов ночью возвращался из поселка Ильич, где он работал на местном предприятии, домой — в деревню Гута. Расстояние между населенными пунктами — около трех километров. Путь пролегает через лес и поля. Около 24.00 мужчина вышел из поселка — и больше его никто не видел.
— Там почти нет дороги и, скорее всего, протоптанную ранее колею замело снегом — и человек просто сбился с пути, упал и замерз, — предполагают местные.
В сельсовете же говорят, что в ту ночь снегопада еще не было — и лесная, и проселочная дороги не были заметены.
В милиции сообщили, что заявление о пропаже человека им поступило 12 февраля. С тех пор местного жителя ищут, в том числе и с помощью спецтехники, но пока поиски результатов не принесли.
Напомним, 13 января в лесу Быховского района
В начале декабря прошлого года похожий случай
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Рогачевском районе шестой день ищут мужчину. Местные думают, что его по дороге домой замело снегом
Местные уверены: мужчина сбился с пути, замерз, а потом его замело снегом так, что до сих пор не могут найти.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)