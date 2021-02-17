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ГАИ Минской области проводит акцию "Пешеход"

17.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Снежный и холодный февраль доставил хлопот и белорусским службам. В Минской области  усилили контроль на дорогах. Во время профилактической акции "Пешеход"  сотрудники ГАИ  пристально следят за соблюдением правил дорожного движения  как пешеходами, так и водителями. По статистике, основные причины ДТП  с участием пешеходов - это отсутствие световозвращающих элементов, а также  переход проезжей части  в неположенном месте.  

Напомним, с начала года  на территории Минской области  зарегистрировано около 20 дорожно-транспортных происшествий  с участием пешеходов, в которых 8 человек погибли, 14 получили травмы. Ни один из пострадавших  не обозначил себя в темноте  фликерами. Акция "Пешеход" продлится до 19 февраля.

 
 
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Снежный и холодный февраль доставил хлопот и белорусским службам. В Минской области  усилили контроль на дорогах. Во время профилактической акции "Пешеход" ...
 
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